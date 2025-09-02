Το viral φαινόμενο «Mankeeping»: Αποκαλύπτει την κρυφή συναισθηματική δουλειά των γυναικών προς τους άντρες

Το «mankeeping» γίνεται viral στα social media: Η νέα τάση που δείχνει πόση συναισθηματική δουλειά κάνουν οι γυναίκες για τους άντρες. Τι σημαίνει και γιατί συζητιέται τόσο έντονα;

Το «mankeeping» έχει γίνει viral στο TikTok και τα social media, αναδεικνύοντας συζητήσεις γύρω από συναισθηματική εργασία και σύγχρονους ρόλους των φύλων.

Τι είναι το Mankeeping

Το mankeeping περιγράφει την συναισθηματική δουλειά που κάνουν οι γυναίκες για να στηρίξουν άντρες που δεν διαθέτουν κοινωνικό δίκτυο ή υποστήριξη από φίλους. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στην ακαδημαϊκή έρευνα της Angelica Puzio Ferrara στο Stanford University και αναφέρεται στο πώς η διάλυση αντρικών φιλικών δικτύων οδηγεί τις γυναίκες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συναισθηματική ζωή των συντρόφων τους.

Σύμφωνα με τη θεωρία, η προσπάθεια αυτή συνιστά μορφή εργασίας που επηρεάζει τον χρόνο και την ευημερία των γυναικών όταν δεν υπάρχει ισότιμη ανταπόδοση.

Το viral κύμα στο TikTok και τα social media

Το θέμα έγινε viral μετά από ένα TikTok του χρήστη @tellthebees, που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο views, εξηγώντας αναλυτικά τη σημασία του mankeeping. Ο χρήστης τόνισε ότι οι γυναίκες συχνά αναλαμβάνουν όλη την συναισθηματική εργασία για τους άντρες, κάτι που προκάλεσε εκτενή συζήτηση στα σχόλια και viral tweets.

Πολλοί σχολιαστές συνέδεσαν το φαινόμενο με ευρύτερες κοινωνικές προσδοκίες, όπως η ιδέα ότι «είναι χαρά των γυναικών να εκπαιδεύουν τους συντρόφους τους». Άλλοι τόνισαν ότι η κατάσταση είναι μέρος μιας πατριαρχικής δυναμικής, ενώ κάποιοι ανέδειξαν την αντίστοιχη συναισθηματική εργασία με τις οικογένειες των αντρών, κάτι που ονομάζεται «kinkeeping».

Η δημόσια συζήτηση γύρω από το Mankeeping

Στα social media, το mankeeping συζητήθηκε ως «power dynamic», με συγκρίσεις με τάξεις και πλούτο, όπου οι άντρες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν καθημερινές δεξιότητες επειδή πάντα υπήρχε κάποιος να τις αναλαμβάνει για αυτούς. Κάποιοι σχολιαστές απέρριψαν την ευθύνη και στην ποπ κουλτούρα, όπως σε τηλεοπτικές σειρές τύπου «Homer και Marge», όπου οι άντρες εμφανίζονται ανεπαρκείς και οι γυναίκες τους στηρίζουν συνεχώς.

Παρά το γεγονός ότι ο όρος είναι νέος για πολλούς, η εμπειρία που περιγράφει είναι παλιά, και η δημόσια συζήτηση δείχνει ότι το κοινό είναι έτοιμο να την αναλύσει και να τη συζητήσει.

