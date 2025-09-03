Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου: Το βίντεο που έγινε viral και η αλήθεια

Ένα παράξενο βίντεο με μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου έχει... σηκώσει συζητήσεις στα social media.

Σάλος έχει ξεσπάσει στα social media με ένα βίντεο που απεικονίζει κάποιον να πετάει κάτι που μοιάζει μαύρες σακούλες σκουπιδιών από ένα παράθυρο του Λευκού Οίκου.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει μπερδέψει τους χρήστες του διαδικτύου. Ένας χρήστης του Reddit σχολίασε σχετικά: «Κυριολεκτικά έχουν αγωγούς και ανελκυστήρες στον Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει λόγος να πετάμε πράγματα από το παράθυρο», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Αυτό είναι τόσο περίεργο... Τι στο καλό γίνεται;», ενώ ένας τρίτος έθεσε το θέμα της ασφάλειας σχολιάζοντας: «Το άνοιγμα των παραθύρων στον Λευκό Οίκο φαίνεται σαν ένας τεράστιος κίνδυνος για την ασφάλεια».

Nothing to see here just black bags being tossed out of a second story window at the white house.. .



#publicfreakout #public #freakout #viral pic.twitter.com/yzXrAzt1ew — Public Freakouts (@publicfreakoutx) September 1, 2025

Η απάντηση γύρω από το μυστήριο με τις μαύρες σακούλες

Ένας άλλος χρήστης του Reddit μοιράστηκε τις σκέψεις του για το βίντεο-μυστήριο γράφοντας: «Νομίζω ότι αυτό το παράθυρο είναι του μπάνιου δίπλα στην κρεβατοκάμαρα του Λίνκολν».

Όσο για το τι ακριβώς συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στον Λευκό Οίκο, ένας χρήστης ζήτησε από το Grok του Twitter να του λύσει την απορία.

Στο βίντεο φαίνεται η νότια πρόσοψη του Λευκού Οίκου. Το δωμάτιο είναι πιθανότατα το μπάνιο δίπλα στην κρεβατοκάμαρα Λίνκολν, στον δεύτερο όροφο. Φαίνεται ότι το προσωπικό πετάει μαύρες σακούλες σκουπιδιών από το παράθυρο, οι οποίες πιθανώς περιέχουν απόβλητα ή μπάζα από ανακαινίσεις.

Πράγματι, έχει αναφερθεί ότι γίνονται εργασίες στο μπάνιο του Λίνκολν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει στις 22 Αυγούστου: «Ανακαινίζουμε το μπάνιο του Λίνκολν. Το κάνουμε, πραγματικά, απίστευτο».

Παρόλο που ο αντισυμβατικός τρόπος με τον οποίο φαίνεται να απομακρύνονται τα σκουπίδια από τον Λευκό Οίκο πιθανότατα δεν έχει καλύψει τα ερωτήματα και τις φήμες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ειδοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρεπουμπλικάνος θα λύσει τις απορίες που δημιουργήθηκαν στον κόσμο.

