Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ και τι σημαίνει το όνομα που βρέθηκε στη δικογραφία για την υπόθεση Χανίων (vid)

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ Αμπελικάκη έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών χρηστών στα social media - και όχι μόνο - όπου παρακολουθούν την υπόθεση με τη μαφία της Κρήτης. Ποια είναι όμως η σημασία του ονόματός του και τι αναφορές γίνονται γι' αυτόν στην Παλαιά Διαθήκη;

Το όνομα Μελχισεδέκ παραπέμπει σε έναν από τους πιο μυστηριώδεις ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, σύμβολο ειρήνης, δικαιοσύνης και θεϊκής ιεροσύνης. Όμως, αυτές τις μέρες, το όνομα ακούστηκε ξανά έντονα, όχι μέσα από ιερά κείμενα, αλλά στο πλαίσιο της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση-μαφία των Χανίων.

Η αναφορά σε έναν αρχιμανδρίτη με το όνομα Μελχισεδέκ προκάλεσε συζητήσεις και ειρωνικά σχόλια στα social media, οδηγώντας πολλούς να αναζητήσουν την προέλευση και τη σημασία του.

Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ σύμφωνα με τη Βίβλο;

Σύμφωνα με την Προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται ως «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος», χωρίς δηλαδή να γίνεται αναφορά σε γονείς, γέννηση ή θάνατο. Στην Αγία Γραφή καταγράφεται ως βασιλιάς της Σαλήμ, που ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ, και ταυτόχρονα ιερέας του «Θεού Υψίστου».

Η εμφάνισή του είναι σύντομη αλλά καθοριστική. Συναντά τον Αβραάμ μετά τη νίκη του τελευταίου επί συνασπισμού βασιλιάδων της Μεσοποταμίας και του προσφέρει ψωμί και κρασί, πράξη που έχει ερμηνευθεί από θεολόγους ως πρόδρομος της Θείας Ευχαριστίας. Ο Αβραάμ τον αναγνωρίζει ως ιερέα και του αποδίδει το 1/10 από τα λάφυρα.

Η σημασία του ονόματος

Το όνομα «Μελχισεδέκ» στην παλαιά καναανιτική γλώσσα σημαίνει «Ο βασιλιάς μου είναι ο Σεδέκ» ή «Ο βασιλιάς μου είναι η Δικαιοσύνη». Στην εβραϊκή ρίζα συνδέεται με τις έννοιες «βασιλιάς», «δικαιοσύνη» και «ευσέβεια». Το διπλό του αξίωμα ως βασιλιάς και ιερέας θεωρήθηκε μοναδικό και προφητικό για την έλευση του Μεσσία.

Ο πρώτος Μελχισεδέκ στην Κρήτη

Η ιστορία του ονόματος δεν περιορίζεται στη Βίβλο. Ο Μελχισεδέκ (Μιχαήλ) Τσουδερός από τον Ασώματο Αγίου Βασιλείου Κρήτης έλαβε το μοναχικό όνομα Μελχισεδέκ στη Μονή Πρέβελη. Συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821, πήρε μέρος σε μάχες και το 1822 έγινε μέλος της Προσωρινής Διοίκησης της Κρήτης.

Το 1823 συνελήφθη και απαγχονίστηκε στο Πολεμάρχι Κισσάμου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν τον θάνατό του δήλωσε πως παραδίδει το πνεύμα του στον Θεό, εκφράζοντας την πίστη του ότι η αδικία και η αιματοχυσία θα τιμωρηθούν σύντομα.

