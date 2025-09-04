Τραγωδία με τελεφερίκ στην Πορτογαλία: Η ανατριχιαστική στιγμή που οι διασώστες φωνάζουν «υπάρχουν παιδιά από κάτω» (vid)

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν διασώστες να φωνάζουν «υπάρχουν παιδιά εκεί κάτω» μετά το φρικτό δυστύχημα με το τουριστικό τραμ στην Πορτογαλία που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Μια ανείπωτη τραγωδία με 15 νεκρούς σημειώθηκε στην Πορτογαλία, με τον εκτροχιασμό του διάσημου τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη γύρω στις 6 μ.μ., όταν ένα από τα καλώδια ξεκόλλησε κατά μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής, με αποτέλεσμα το τραμ να πέσει με ορμή από έναν απότομο λόφο προτού συντριβεί σε ένα κτίριο.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο του δυστυχήματος, φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν μέσα από σύννεφα σκόνης προς τα τσαλακωμένα συντρίμμια, ελπίζοντας να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια.

«Υπάρχουν παιδιά από κάτω»

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο, ένας άντρας ακούγεται να φωνάζει μέσα στον πανικό «υπάρχουν παιδιά κάτω από το τραμ», καθώς αντηχούν οι κραυγές παιδιών που παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια.

Περαιτέρω πλάνα από το σημείο έδειξαν ομάδες έκτακτης ανάγκης να τραβούν θύματα από το κατεστραμμένο τελεφερίκ που μοιάζει με τραμ, το οποίο μεταφέρει ανθρώπους πάνω και κάτω σε μια πλαγιά λόφου της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Εθνικό πένθος κήρυξε η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα μία ημέρα εθνικού πένθους, την επομένη του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πορτογαλικής πρωτεύουσας που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ σε 23 ανέρχονται οι τραυματίες.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ' ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ' ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ξένοι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους 40 επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

«Είναι μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας.

