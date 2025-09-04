Στον «αέρα» το Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β λόγω της μεγάλης συναυλίας του ΛΕΞ

Αμφίβολη η αναμέτρηση Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β για τη Superleague μετά την ανακοίνωση του sold out της συναυλίας του ΛΕΞ.

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε νέα συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου και μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώθηκε το sold out.

Ωστόσο, η συναυλία του ράπερ είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει την διεξαγωγή της αναμέτρησης Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β για τη Superleague 2, η οποία έχει προγραμματιστεί στις 19 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο.

Το νέο sold out του ΛΕΞ

Η νέα συναυλία του ΛΕΞ ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) μέσω Instagram, προκαλώντας τη γνωστή... φρενίτιδα στους φανς του Θεσσαλονικιού ράπερ.

Η αναμονή για τα online εισιτήρια ξεπέρασε τις 30.000 και όπως ήταν επόμενο, η παραγωγή λίγο αργότερα ενημέρωσε με ανακοίνωση λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι η συναυλία είναι sold out.

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, με τους φανς τους ράπερ να ευελπιστούν ότι μπορεί να παρθεί η απόφαση και για δεύτερο live, όπως δηλαδή είχε συμβεί και στην Αθήνα.

Η επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη έρχεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στο ίδιο στάδιο, σε ένα live που έμεινε στην ιστορία.

Στον «αέρα» το Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β

Οι προετοιμασίες της συναυλίας σε συνδυασμό με την μαζική προσέλευση έχουν προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό στον Ηρακλή διότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στο Καυτανζόγλειο μία μέρα μετά την συναυλία του ΛΕΞ.

Το βασικότερο ζήτημα έχει να κάνει με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, καθώς η παρουσία τόσου κόσμου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τον επιβαρύνει.

Έτσι δεν αποκλείεται η διοργανώτρια αρχή της Superleague 2 να αποφασίσει αν η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ Β θα διεξαχθεί κανονικά δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου (την επομένη της συναυλίας) ή θα μετατεθεί σε νέα ημερομηνία.

