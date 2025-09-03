Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιασμός του εμβληματικού τελεφερίκ Gloria – 15 νεκροί και 18 τραυματίες (vid)

Το διάσημο τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα εκτροχιάστηκε, με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 18 τραυματίες. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Μία τραγωδία συγκλονίζει τη Λισαβόνα καθώς το διάσημο τελεφερίκ Gloria, που συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real, εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 18 να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι πέντε σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένα τρίχρονο παιδί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο São José και άλλοι δύο στο Santa Maria, ενώ συνολικά 56 άτομα βρίσκονται στο σημείο, με την υποστήριξη 22 οχημάτων.

Ανταπόκριση των Αρχών

Το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, με τη συλλογή στοιχείων να αρχίζει το επόμενο πρωί λόγω περιορισμένων πόρων.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για όλους μας. Η Λισαβόνα πενθεί. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων». Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για την άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστών, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο μόλις τρία λεπτά μετά την ειδοποίηση.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, και η κυβέρνηση εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και αλληλεγγύη προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συνεργάζονται με το δημοτικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe September 3, 2025

Το Gloria: Σύμβολο της Λισαβόνας

Το τελεφερίκ Gloria, με χωρητικότητα 42 ατόμων, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Λισαβόνας και αγαπημένο αξιοθέατο για τους τουρίστες. Ο εκτροχιασμός του προκαλεί σοκ στην πόλη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

