Τι λέει η στάση ύπνου σου για σένα: Αν κοιμάσαι στο πλάι έχεις αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά

Ο ύπνος στο πλάι δεν είναι μόνο ωφέλιμος για την υγεία, καθώς οι ειδικοί λένε ότι «μαρτυρά» πτυχές της προσωπικότητας και της συναισθηματικής σου κατάστασης.

Κλείνεις τα μάτια σου, γυρνάς στο πλάι και αφήνεσαι στον ύπνο. Μια ασυνείδητη κίνηση που επαναλαμβάνεις κάθε βράδυ, χωρίς να της δίνεις ιδιαίτερη σημασία. Κι όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο τρόπος που κοιμόμαστε δεν είναι τυχαίος. Αντιθέτως, μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για εμάς από όσα φανταζόμαστε, τόσο για την υγεία μας, όσο και για την ψυχολογία μας.

Από βιολογικής πλευράς, η επιστήμη έχει ήδη καταγράψει σημαντικά οφέλη. Ο ύπνος στην αριστερή πλευρά διευκολύνει τη λεμφική παροχέτευση και την κυκλοφορία του αίματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Neuroscience. Επιπλέον, μειώνει την πίεση στην καρδιά, βοηθά στην πέψη και περιορίζει την παλινδρόμηση οξέος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί γιατροί συνιστούν αυτή τη στάση σε άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα με το στομάχι ή τη σπονδυλική στήλη.

Από ψυχολογικής πλευράς, όμως, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η έρευνα του Δρ. Chris Idzikowski, πρώην διευθυντή του Κέντρου Ύπνου του Εδιμβούργου, έδειξε ότι οι στάσεις ύπνου συνδέονται με συγκεκριμένα μοτίβα προσωπικότητας. Ο ύπνος στο πλάι έχει συσχετιστεί με την ανάγκη για σταθερότητα. Όσοι επιλέγουν την εμβρυϊκή στάση συχνά παρουσιάζουν μια σκληρή «εξωτερική εικόνα», ενώ στην πραγματικότητα είναι πιο ευαίσθητοι και καλοσυνάτοι. Αντίθετα, όσοι κοιμούνται στο πλάι με τα χέρια τεντωμένα δείχνουν πιο ανοιχτοί και γεμάτοι περιέργεια, αλλά μπορεί να κρύβουν και μια δόση κυνισμού.

Η πλευρά στην οποία γέρνουμε φαίνεται να παίζει κι αυτή τον ρόλο της. Η δεξιά πλευρά έχει συσχετιστεί με την πρακτικότητα, την οργάνωση και την ανάγκη για ασφάλεια, στοιχεία που συνδέονται με τη λειτουργία του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Η αριστερή πλευρά, αντίθετα, φαίνεται να «κουμπώνει» με δημιουργικότητα, καλύτερη διαχείριση συναισθημάτων και μια πιο καλλιτεχνική ματιά στη ζωή.

Φυσικά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο μας. Παράγοντες όπως οι χρόνιοι πόνοι, η εγκυμοσύνη ή οι προσωπικές συνήθειες επηρεάζουν εξίσου τη στάση που υιοθετούμε στον ύπνο. Ωστόσο, η ψυχολογία του ύπνου μάς υπενθυμίζει κάτι απλό αλλά γοητευτικό. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας συνεχίζει να «μιλάει» για εμάς.