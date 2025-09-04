Καραγκούνιας στο Exathlon: «Έχω δει σε ασπρόμαυρη τηλεόραση τον Γκάλη και τον Γιαννάκη να παίρνουν το Ευρωμπάσκετ, θα σέβεστε!» (vid)

Ο Τάκης Καραγκούνιας έκλεψε την παράσταση στο χθεσινό (3/9) επεισόδιο του Exathlon με τις ατάκες του αλλά και τις επιδόσεις του στον στίβο μάχης.

Ολίγον από μπάσκετ περιελάμβανε ένα από τα χθεσινά (3/9) αγωνίσματα του Exathlon καθώς μετά από έναν απαιτητικό στίβο μάχης, οι παίκτες έπρεπε να πετύχουν τρία καλάθια στον τελικό στόχο.

Την παράσταση έκλεψε ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον τελικό στόχο.

Καραγκούνιας: «Θα σέβεστε»

Μόλις λοιπόν ο Τάκης Καραγκούνιας είδε τον τελικό στόχο, δήλωσε μπροστά στην κάμερα: «Λοιπόν, σήμερα μπασκετάκι! Έχω δει σε ασπρόμαυρη τηλεόραση τον Γκάλη και τον Γιαννάκη να παίρνουν το 1987 το Ευρωμπάσκετ. Θα σέβεστε! Τάκης Αίγιο... Το έχω το μπάσκετ. Χαμηλά την μπάλα, δεν είμαι αλαζόνας, απλώς μιλάω από χαρά έτσι γιατί έχω κερδίσει δύο αγώνες απέναντι σε δύο πολύ καλούς παίκτες».

Πράγματι ο Τάκης Καραγκούνιας με το καλημέρα έδειξε ότι αυτός ο στόχος είναι φτιαγμένος στα μέτρα του και κατάφερε να πετύχει πολύτιμες νίκες για την ομάδα του στο Exathlon. Μάλιστα, μετά την πρώτη του νίκη απέναντι στον Γιωρίκα Πηλίδη οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν, με κάποιον να του λέει: «Εσύ και ο Φουρνιέ!».

