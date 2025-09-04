Δικηγόρος αποκάλυψε τη λέξη-κλειδί που προδίδει ότι κάποιος λέει ψέματα

Ένας δικηγόρος αποκάλυψε τη λέξη που προδίδει τους ψεύτες: γιατί τα «ποτέ» και «πάντα» είναι σημάδια ψεύδους και πώς η σιωπή μπορεί να τους κάνει να παραδεχτούν την αλήθεια.

Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί αν κάποιος σου λέει ψέματα; Μπορεί να βασίζεσαι στη γλώσσα του σώματος ή σε περίεργες αντιδράσεις, όμως σπάνια υπάρχει μια σίγουρη ένδειξη. Σύμφωνα όμως με τον δικηγόρο και ειδικό επικοινωνίας Jefferson Fisher, υπάρχει μια συγκεκριμένη λέξη που αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι κάποιος δεν λέει την αλήθεια.

Η Λέξη που «Προδίδει» τους Ψεύτες

Μιλώντας στο podcast Diary of a CEO του Steven Bartlett, ο Fisher εξήγησε ότι οι άνθρωποι που ψεύδονται συχνά μιλούν σε «ακρότητες». Χρησιμοποιούν απόλυτους όρους όπως «ποτέ» (never) και «πάντα» (always) για να κάνουν την απάντησή τους να φαίνεται πιο πειστική.

Παράδειγμα; Αν κάποιος σε ρωτήσει: «Μήπως έστειλες μήνυμα ενώ οδηγούσες;» και απαντήσεις αμέσως: «Όχι, ποτέ δεν στέλνω. Ποτέ δεν στέλνω όταν οδηγώ», τότε σύμφωνα με τον Fisher, αυτή η έμφαση στο «ποτέ» μπορεί να είναι ένδειξη ψεύδους. Γιατί; Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, κάποια στιγμή, έχουν στείλει μήνυμα κατά την οδήγηση, έστω και μία φορά.

Γιατί τα Απόλυτα Λόγια Είναι Ύποπτα;

Οι ακραίες δηλώσεις προσπαθούν να κλείσουν τη συζήτηση, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της απόλυτης αλήθειας. Όταν κάποιος λέει «ποτέ» ή «πάντα», προσπαθεί να φανεί πιο σίγουρος από ό,τι πραγματικά είναι.

Ο Fisher μάλιστα ανέφερε πως οι ψεύτες συχνά απαντούν πολύ γρήγορα, χωρίς να πάρουν χρόνο να σκεφτούν ή να θυμηθούν τα γεγονότα. Αυτή η αμεσότητα μπορεί να είναι ακόμη ένα «καμπανάκι» ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πώς να «Πιάνεις» Έναν Ψεύτη

Μια από τις τεχνικές που προτείνει είναι να επαναλάβεις τη δήλωσή τους:

– «Ποτέ δεν στέλνεις μήνυμα όταν οδηγείς;»

Αυτό, όπως λέει, τους κάνει να ιδρώσουν, να αναθεωρήσουν ή να αρχίσουν να μαλακώνουν τη θέση τους: «Ε, καμιά φορά μπορεί, αλλά σχεδόν ποτέ». Σε αυτό το σημείο, ο Fisher προτείνει να τους δώσεις μια «διέξοδο» ώστε να μην νιώσουν παγιδευμένοι, π.χ.: «Αν έστειλες μήνυμα, δεν πειράζει».

Η Δύναμη της Σιωπής

Ο Fisher, συγγραφέας του βιβλίου The Next Conversation: Argue Less, Talk More και οικοδεσπότης του The Jefferson Fisher Podcast, τόνισε επίσης ότι η σιωπή είναι ένα ισχυρό όπλο κατά των ψευτών. Μια παύση στη συζήτηση μπορεί να τους αναγκάσει να ξανασκεφτούν τι είπαν ή να γεμίσουν οι ίδιοι το κενό με παραδοχές.

Το Συμπέρασμα;

Την επόμενη φορά που θα ακούσεις κάποιον να λέει «ποτέ» ή «πάντα» με υπερβολική σιγουριά, κράτησε μια επιφύλαξη. Τα απόλυτα λόγια συχνά κρύβουν απόλυτα ψέματα.

