O Ντόναλντ Τραμπ απαντά στις φήμες θανάτου: Τι αποκάλυψε η γλώσσα του σώματός του

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά στις φήμες θανάτου από τον Λευκό Οίκο. Τι αποκάλυψε η γλώσσα του σώματός του και πώς αντέδρασε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια δημόσια ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας συζητήσεις όχι μόνο για το θέμα της εκδήλωσης, αλλά και για τις πρόσφατες φήμες που τον ήθελαν νεκρό. Παρά την ανησυχία που προκάλεσαν οι φήμες, ο 79χρονος πρώην πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, ξεκαθαρίζοντας ότι οι φήμες ήταν αναληθείς.

Η κύρια ανακοίνωση αφορούσε τη μεταφορά της US Space Command από το Κολοράντο σε νέα έδρα στην Αλαμπάμα. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για ερωτήσεις σχετικά με τα περίφημα δημοφιλή «death rumours».

Η γλώσσα του σώματος του Trump

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Inbaal Honigman ανέλυσε την εμφάνιση και τις κινήσεις του Trump. Σύμφωνα με την Honigman, κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Trump φαίνεται να έχει αλλάξει τη στάση του, μειώνοντας τις έντονες κινήσεις των χεριών του. Αντί για τις μεγάλες, «επιχειρηματικές» κινήσεις που τον χαρακτήριζαν παλιότερα, τώρα προτιμά να κρατά τα χέρια του κάτω από το πόντιουμ ή στο καβάλο του, δίνοντας μια πιο σοβαρή και προσεγμένη εικόνα.

Παρά τα σημάδια ή τους μώλωπες που πολλοί παρατήρησαν στα χέρια του, κατά την ανακοίνωση ο Trump δεν προσπαθούσε να κρύψει τα χέρια του, προσαρμόζοντας την γραβάτα του ή κάνοντας κινήσεις προς τους δημοσιογράφους.

Η «προεδρική» έκφραση προσώπου

Όταν ήρθε η στιγμή να απαντήσει στις φήμες θανάτου, ο Trump κράτησε ένα σοβαρό και ανεπηρέαστο ύφος, με το κεφάλι ελαφρώς στραμμένο, δείχνοντας ότι ακούει προσεκτικά. Επίσης, διατήρησε άμεση οπτική επαφή με τους δημοσιογράφους, μια κίνηση που υποδηλώνει ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση.

Ο ίδιος σχολίασε: "Έχω ακούσει ότι είναι κάπως τρελό, αλλά την περασμένη εβδομάδα έκανα πολλές επιτυχημένες συνεντεύξεις Τύπου. Μετά από δύο μέρες που δεν εμφανίστηκα, λένε 'κάτι πρέπει να συμβαίνει'."

Η σχεδόν ανεπαίσθητη αντίδραση

Παρά τη σοβαρότητα που επιδεικνύει, η Honigman σημείωσε ένα μικρό, σχεδόν ανεπαίσθητο σήμα για τα συναισθήματά του: όταν ακούει για τις φήμες θανάτου, ο Trump αποφεύγει στιγμιαία την οπτική επαφή, κοιτάζοντας προς τα πλάγια. Πρόκειται για μια προστατευτική χειρονομία, η οποία δείχνει ότι το μυαλό του είναι ενεργό και επεξεργάζεται πώς να αντιδράσει. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι αισθάνεται ευάλωτος και ευαίσθητος στο θέμα, ακόμη κι αν στη συνέχεια προσπαθεί να κάνει χιούμορ.

Η Honigman εξηγεί: "Αυτή η μικρή αντίδραση λέει τα πάντα. Ο Trump νιώθει ευάλωτος εκείνη τη στιγμή. Δεν βρίσκει καθόλου αστείες τις φήμες, ακόμα κι αν αργότερα τις υποβαθμίζει."

Η ανάλυση της γλώσσας σώματος του Donald Trump κατά την ανακοίνωση δείχνει ότι παρά την επίδειξη σιγουριάς και «προεδρικής» στάσης, υπάρχει μια λεπτή ένδειξη ευαισθησίας και αμηχανίας σχετικά με τις φήμες θανάτου. Το μήνυμα είναι σαφές: οι φήμες δεν έχουν πραγματική βάση, αλλά η αντίδρασή του αποκαλύπτει τις ανθρώπινες πλευρές του στην αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων.

