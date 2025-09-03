Ψυχεδελικά ταξίδια χωρίς ναρκωτικά: Η αναπνοή που αλλάζει τον εγκέφαλο

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς η τεχνική αναπνοής (HVB) σε συνδυασμό με μουσική, μπορεί να προκαλέσει ψυχεδελικές καταστάσεις, ευφορία και βαθιά συναισθηματική ανακούφιση -χωρίς φάρμακα.

Μια πρόσφατη μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Μπράιτον και του Σάσεξ αποκαλύπτει ότι είναι πλέον εφικτό να βιώσει κανείς ψυχεδελικές καταστάσεις χωρίς τη χρήση ουσιών, απλώς μέσω συγκεκριμένων τεχνικών αναπνοής. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, εστιάζει στη ρυθμική αναπνοή HVB, σε συνδυασμό με μουσική, και δείχνει ότι μπορεί να προκαλέσει βαθιά ευφορία και συναισθηματική ανακούφιση.

Στη μελέτη συμμετείχαν 42 εθελοντές, οι οποίοι εκτέλεσαν κυκλική αναπνοή για 20 έως 30 λεπτά, ενώ άκουγαν μουσική. Οι σαρώσεις εγκεφάλου κατέγραψαν αυξημένη ροή αίματος σε περιοχές που σχετίζονται με τα συναισθήματα, όπως η δεξιά αμυγδαλή και ο πρόσθιος ιππόκαμπος. Παράλληλα, παρατηρήθηκε συνολική μείωση της εγκεφαλικής ροής, αποτέλεσμα που σύμφωνα με τους επιστήμονες οδηγεί σε μια αίσθηση ενότητας και ευφορίας αντίστοιχη με τις εμπειρίες από ψυχεδελικά ταξίδια με ουσίες.

Η Amy Amla Kartar, μία από τις συγγραφείς, σημείωσε ότι οι πρακτικές υψηλής αναπνοής χρησιμοποιούνται αιώνες σε πνευματικά και θεραπευτικά πλαίσια, ωστόσο οι βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από τις επιδράσεις τους παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Ο Δρ Alessandro Colasanti, επικεφαλής ερευνητής, τόνισε ότι η HVB «προσφέρει μια μετασχηματιστική και ασφαλή εναλλακτική για θεραπεία ψυχικών και συναισθηματικών διαταραχών».

Με την αυξανόμενη αναγνώριση των ψυχεδελικών μεθόδων θεραπείας, η HVB ανοίγει τον δρόμο για νόμιμες, ανεξάρτητες ουσιών λύσεις, που μπορούν να προσφέρουν εντυπωσιακή ανακούφιση σε όσους υποφέρουν από οδυνηρές ή εξουθενωτικές καταστάσεις.

