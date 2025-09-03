ΛΕΞ: Ανακοίνωσε νέα συναυλία και προκάλεσε πανικό (vid)
Η νέα συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ανάψει φωτιές στους φαν, με την προπώληση των εισιτηρίων να μετατρέπεται σε ένα ψηφιακό αγώνα ταχύτητας.
Ο δημοφιλής ράπερ θα εμφανιστεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου, και χιλιάδες φαν σπεύδουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Από τη στιγμή που ο ΛΕΞ δημοσίευσε το teaser στο Instagram, η πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων more.com «πλημμύρισε» από επισκέπτες.
Ο ψηφιακός μαραθώνιος
Οι χρήστες πρέπει να περιμένουν αρκετή ώρα στην ψηφιακή ουρά, με χιλιάδες να βρίσκονται ταυτόχρονα σε αναμονή. Η εικόνα φέρνει στο νου τη θρυλική συναυλία του στο ΟΑΚΑ, όπου η ζήτηση είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αυτή την στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 40 χιλιάδες χρήστες στην ουρά ενώ η συναυλία ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν και ο εκτιμώμένος χρόνος αναμονής ξεπερνάει την 1 ώρα.
Η δύναμη των φαν του
Η ανακοίνωση έγινε αποκλειστικά μέσω Instagram, και συγκεκριμένα μέσα από το προσωπικό λογαριασμό του ράπερ χωρίς καμία άλλη προώθηση. Παρ’ όλα αυτά, η ανταπόκριση ήταν καταιγιστική, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη σύνδεση του ΛΕΞ με το κοινό του και τη μοναδική του επιρροή στη μουσική σκηνή.
