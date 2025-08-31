Παράλυση από το κινητό: 19χρονος ξύπνησε χωρίς τις αισθήσεις του – Ο κίνδυνος που απειλεί τη νέα γενιά

Ένας 19χρονος στην Κίνα ξύπνησε παράλυτος λόγω της υπερβολικής χρήσης κινητού. Οι γιατροί προειδοποιούν: το φαινόμενο απειλεί όλο και περισσότερους νέους.

Ο Σιάο Ντονγκ, 19χρονος φοιτητής από το Κουανζού της Κίνας, ζούσε όπως πολλοί νέοι σήμερα: με το κεφάλι συνεχώς σκυμμένο στο κινητό. Τις μέρες δούλευε σε εστιατόριο πλένοντας πιάτα με σκυφτή στάση, ενώ τα βράδια περνούσε ώρες παίζοντας παιχνίδια και περιπλανώμενος στα social media.

Στις 30 Ιουλίου, όμως, ξύπνησε και διαπίστωσε κάτι εφιαλτικό: δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια του, ενώ από το στήθος και κάτω είχε χάσει κάθε αίσθηση.

Η διάγνωση που πάγωσε τους γιατρούς

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί εντόπισαν έναν μεγάλο θρόμβο αίματος στη σπονδυλική στήλη του, στο σημείο C4-T1, ο οποίος πίεζε τον νωτιαίο μυελό και προκαλούσε σχεδόν πλήρη παράλυση.

Όπως εξήγησαν, η συνεχής κάμψη του λαιμού για ώρες είχε ρίξει ένα ανώμαλο αιμοφόρο αγγείο, δημιουργώντας αιμάτωμα που πίεσε τα νεύρα. Χάρη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ο θρόμβος αφαιρέθηκε και ο νεαρός αναρρώνει σταδιακά, με προοπτική πλήρους αποκατάστασης.

Γιατί το κινητό μπορεί να γίνει παγίδα για την υγεία

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής χρήση κινητού σε σκυφτή στάση επιβαρύνει επικίνδυνα το σώμα:

Το αίμα λιμνάζει, προκαλώντας πονοκεφάλους, ζάλη και κούραση.

Οι φλέβες πρήζονται, δημιουργώντας μούδιασμα σε ώμους, χέρια και πόδια.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εγκεφαλικό ή παράλυση.

Η νέα «επιδημία» της εποχής του κινητού

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η “στάση του κινητού” αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, καθώς εκατομμύρια νέοι περνούν καθημερινά ώρες με σκυμμένο κεφάλι σε οθόνες.

Η ιατρική κοινότητα τονίζει ότι πρόκειται για μια σιωπηλή απειλή της ψηφιακής εποχής, η οποία μπορεί να αφήσει σοβαρά και μόνιμα σημάδια στο σώμα.

Οι ειδικοί προτείνουν απλά μέτρα πρόληψης: Να σηκώνουμε συχνά το κεφάλι από το κινητό, να κάνουμε μικρά διαλείμματα κάθε 30-40 λεπτά, να επιλέγουμε εργονομικές στάσεις όταν χρησιμοποιούμε οθόνες.

