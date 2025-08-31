Αποζημίωση-μαμούθ σε οδοντιατρείο: Νοσηλεύτρια κέρδισε 31.000 επειδή συνάδελφος… της γούρλωσε τα μάτια

Σκάνδαλο σε οδοντιατρείο στη Σκωτία: Νοσηλεύτρια κέρδισε αποζημίωση 31.000 δολάρια μετά από bullying συναδέλφου που… της γούρλωνε τα μάτια!

Μια οδοντιατρική νοσηλεύτρια στη Σκωτία αποζημιώθηκε με 31.000 δολάρια, αφού δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε θύμα «αγενής, υποτιμητικής και εκφοβιστικής» συμπεριφοράς από συνάδελφό της, η οποία… της γούρλωσε τα μάτια!

Η σύγκρουση που ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Η 64χρονη Maureen Howieson, με 40 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, εργαζόταν στο Great Junction Dental Practice στο Εδιμβούργο. Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν στο ιατρείο προσλήφθηκε η Jisna Iqbal, οδοντίατρος από την Ινδία, η οποία όμως δεν είχε ακόμα άδεια να εργαστεί ως οδοντίατρος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η Iqbal φέρεται να αρνούνταν να κάνει συγκεκριμένα καθήκοντα, ενώ –σύμφωνα με τις καταγγελίες– «γούρλωνε τα μάτια» και μιλούσε υποτιμητικά στη συνάδελφό της.

«Με μείωσαν σε καθαρίστρια» – Η οργισμένη μαρτυρία

Η κατάσταση κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η Howieson ξέσπασε σε δάκρυα στη δουλειά, δηλώνοντας ότι είχε «μειωθεί σε καθαρίστρια».

Μάλιστα, συνάδελφός της, η οδοντίατρος Daniela Siersch, επιβεβαίωσε ότι η Iqbal αρνήθηκε να καθαρίσει ακόμα και έναν χώρο υγιεινής πριν από επιθεώρηση, λέγοντας: «Είμαι οδοντίατρος, δεν το κάνω».

Παρά τα συνεχή παράπονα, η ιδιοκτήτρια του ιατρείου Dr Fary Johnson Vithayathil παραδέχθηκε ότι «υπήρχαν προβλήματα με την Iqbal», αλλά δεν πήρε μέτρα.

Η αδιαφορία αυτή, σε συνδυασμό με ένα επεισόδιο πανικού και μισθολογικές διαφορές, οδήγησαν τη Howieson να παραιτηθεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Ronald Mackay έκρινε ότι η εργοδότρια εταιρεία είχε προβεί σε «πολλαχε δημπλές παραβιάσεις συμβολαίου» και είιουργήσει ένα «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον». Τελικά, η απόφαση οδήγησε στην καταβολή 31.000 δολαρίων αποζημίωσης στη νοσηλεύτρια.

Η Iqbal αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της Howieson. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει το ζήτημα της εργασιακής κακομεταχείρισης και του bullying στον χώρο της υγείας.

