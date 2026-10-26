Η νέα «τάση» στις κηδείες στη Γερμανία: Θάβουν τις στάχτες των νεκρών κάτω από δέντρα

Στο Γκέρμερινγκ της Γερμανίας, όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να θάψουν τις στάχτες των αγαπημένων τους κάτω από δέντρα, με τις διαθέσιμες θέσεις να λιγοστεύουν.

Τα παραδοσιακά μνήματα δεν αποτελούν πλέον τη μοναδική επιλογή για τις οικογένειες που αποχαιρετούν τους ανθρώπους τους στη Γερμανία. Στο Γκέρμερινγκ, κοντά στο Μόναχο, η ταφή της τεφροδόχου κάτω από δέντρα κερδίζει έδαφος, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι χώροι στα κοιμητήρια να μην επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση.

Η πρακτική αφορά ανθρώπους που έχουν αποτεφρωθεί. Οι στάχτες τους τοποθετούνται σε τεφροδόχο, η οποία ενταφιάζεται κοντά στον κορμό ενός δέντρου ή ανάμεσα στις ρίζες του. Το δέντρο λειτουργεί ως σημείο μνήμης για τους οικείους, χωρίς να απαιτείται η συντήρηση ενός συμβατικού τάφου με ταφόπλακα και περιποιημένο χώρο γύρω του.

Γιατί όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν τα δέντρα

Ένας από τους βασικούς λόγους για την αυξανόμενη προτίμηση είναι η ευκολότερη συντήρηση. Πολλοί συγγενείς δεν κατοικούν πλέον κοντά στο Γκέρμερινγκ και δυσκολεύονται να επισκέπτονται τακτικά το κοιμητήριο για να φροντίζουν έναν παραδοσιακό τάφο. Όπως εξήγησε η επικεφαλής της διοίκησης του κοιμητηρίου, Ντανιέλα Ουρμπάνεκ, στη γερμανική Merkur, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προτιμούν ένα δέντρο ως σημείο ανάμνησης, αντί για ένα μνήμα που χρειάζεται συχνή φροντίδα. Η επιλογή αυτή συνδέεται, επομένως, τόσο με την επιθυμία για έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού όσο και με πρακτικούς λόγους που αφορούν τη φροντίδα του τάφου.

Η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί, ωστόσο, ένα νέο πρόβλημα για τη διαχείριση των κοιμητηρίων. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται τεφροδόχοι δίπλα σε οποιοδήποτε δέντρο, καθώς πρέπει να προστατεύονται οι ρίζες και να αποφεύγονται παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την ανάπτυξή του. Στο Γκέρμερινγκ, ο δήμος σχεδιάζει να δημιουργήσει νέους χώρους για την ταφή τεφροδόχων σε διαμορφωμένες, δενδροφυτεμένες περιοχές. Παράλληλα, εξετάζει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά τμήματα των κοιμητηρίων, στα οποία υπάρχουν πλέον κενές θέσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Merkur, σε νέο χώρο του δασικού κοιμητηρίου προβλέπονται περίπου 90 θέσεις, με τη χωροθέτησή τους να γίνεται έτσι ώστε να προστατεύονται οι μεγαλύτερες ρίζες των δέντρων.

Η αποτέφρωση γίνεται συχνότερη επιλογή

Η αυξανόμενη ζήτηση για ταφές κάτω από δέντρα συμβαδίζει με την άνοδο της αποτέφρωσης στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο γερμανικό δημοσίευμα, το ποσοστό των αποτεφρώσεων στο Γκέρμερινγκ αυξήθηκε από περίπου 45% το 2005 σε 74% το 2025. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανάγκη για εναλλακτικούς χώρους ταφής, καθώς οι στάχτες μπορούν να τοποθετηθούν σε τεφροδόχο και να ενταφιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία.

Στο κοιμητήριο St. Martin, οι διαθέσιμες θέσεις για ταφές κάτω από δέντρα έχουν ήδη εξαντληθεί, γεγονός που οδηγεί τον δήμο στην αναζήτηση νέων λύσεων. Η περίπτωση του Γκέρμερινγκ δείχνει πώς αλλάζουν οι επιλογές ταφής και πώς οι δήμοι καλούνται να προσαρμόσουν τους χώρους τους στις ανάγκες των οικογενειών, χωρίς να παραμελούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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