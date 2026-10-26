Το παράξενο μοτίβο των απαγωγών στο Σαχέλ: Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ομήρους

Μια νέα και ανησυχητική τακτική διαμορφώνεται στις απαγωγές δυτικών στο Σαχέλ, με τους απαγωγείς να επιλέγουν την απόλυτη σιωπή αντί της δημοσιότητας.

Για χρόνια, οι απαγωγές στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ (την στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα στην Αφρική) ακολουθούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο και γνώριμο μοτίβο.

Οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος αναλάμβαναν την ευθύνη, δημοσιοποιούσαν βίντεο με αποδείξεις ζωής και εξέδιδαν ανακοινώσεις για να υποστηρίξουν οικονομικά, πολιτικά ή προπαγανδιστικά αιτήματα.

Ωστόσο, οι πλέον πρόσφατες υποθέσεις δείχνουν να υπακούουν σε μια εντελώς διαφορετική λογική...

Η περίεργη υπόθεση των δύο Ευρωπαίων γυναικών που - ίσως - συνδέεται με την απαγωγή Ισπανού επιχειρηματία

Η εξαφάνιση ενός Ισπανού επιχειρηματία στην Μπουρκίνα Φάσο παραμένει καλυμμένη από πέπλο μυστηρίου, καθώς, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν υπάρχει καμία δημόσια ανάληψη ευθύνης, κανένα βίντεο και καμία απόδειξη ζωής από αυτούς που τον κρατάνε.

Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει εντυπωσιακές αναλογίες με την απελευθέρωση δύο Ευρωπαίων γυναικών, οι οποίες επανεμφανίστηκαν πριν από λίγες ημέρες, αφού παρέμειναν εξαφανισμένες για πολλούς μήνες.

Πρόκειται για την 69χρονη Ελβετίδα Κλαούντια Αμπτ, η οποία είχε απαχθεί στις 13 Απριλίου του 2025, και την 76χρονη Αυστριακή Έβα Γκρετσμάχερ, που είχε απαχθεί στις 11 Ιανουαρίου του ίδιου έτους στην περιοχή Αγκακντέζ του Νίγηρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, καμία οργανωμένη ομάδα δεν ανέλαβε επίσημα την ευθύνη, παρά τις υποψίες των αναλυτών για διασύνδεση με τζιχαντιστικούς πυρήνες του Ντάες.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2026 στη Βεγγάζη της Λιβύης. Σε βίντεο που μετέδωσε ο σταθμός Αλ Μασάρ, οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν κάτω από το πορτρέτο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ευχαριστώντας τον ίδιο και τον γιο του, Σαντάμ Χαφτάρ, για την απελευθέρωσή τους. Ούτε η Ελβετία ούτε η Αυστρία έδωσαν λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις, περιοριζόμενες να κάνουν λόγο για διακριτικές διπλωματικές προσπάθειες.

#Sahel - Eva Gretzmacher (76🇦🇹) & Claudia Abbt (69🇨🇭), both abducted 2025 in Agadez, are free. Reportedly “through the mediation of Saddam Haftar”, the Islamic State Sahel Province (#ISSP) handed the hostages over in #Niger🇳🇪, from where they were then transported to Benghazi. https://t.co/5zF9zAwxvU — Fabian (@fabsenbln) October 22, 2026

Γιατί επικρατεί η απόλυτη σιωπή, πια, στις απαγωγές

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας επισημαίνουν πως η απουσία αναλήψεων ευθύνης μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Καταρχάς, στην περιοχή δραστηριοποιούνται πλέον εγκληματικά δίκτυα, λαθρέμποροι και τοπικές Πολιτοφυλακές που δεν λειτουργούν με την κλασική τζιχαντιστική ιδεολογία.

Παράλληλα, η μυστικότητα διευκολύνει τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και τις καταβολές λύτρων μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ορισμένες ομάδες φαίνεται πως κατανόησαν ότι η σιωπή μειώνει την επιχειρησιακή πίεση από τις ξένες δυνάμεις και δυσκολεύει τον άμεσο εντοπισμό τους.

Το γεγονός ότι η τακτική αυτή οδηγεί τελικά σε απελευθερώσεις, δείχνει πως το νέο μοντέλο ήρθε για να μείνει!

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