Οι τελευταίες λέξεις της πριγκίπισσας Diana: Αποκαλύψεις από τον πυροσβέστη που βρέθηκε στο σημείο του τραγικού τροχαίου

Αρκετά χρόνια μετά το θάνατο της Diana, ένας Γάλλος πυροσβέστης αποκαλύπτει τις τελευταίες της λέξεις πριν χάσει τη ζωή της στο Παρίσι.

Στις 31 Αυγούστου 1997, η Πριγκίπισσα Diana, ο σύντροφός της Dodi Fayed και ο σωματοφύλακάς τους Henri Paul σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στον υπόγειο δρόμο Pont de l'Alma στο Παρίσι. Ο οδηγός Henri Paul φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τους καταδίωκαν εννέα δημοσιογράφοι. Το όχημα συγκρούστηκε σε μια κολόνα, σκοτώνοντας ακαριαία τον Paul και τον Fayed.

Οι τελευταίες λέξεις της Diana αποκαλύπτονται

Ο Γάλλος πυροσβέστης Xavier Gourmelon, που βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε στο Good Morning Britain τη στιγμή που βρήκε την πριγκίπισσα. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Κοίταξε εμένα και είπε: ‘Ω Θεέ μου, τι συνέβη;’»

Παρά την αρχική της αναίσθηση, η Diana επανήλθε για λίγο με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ οι διασώστες την μετέφεραν στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière. Εκεί, δυστυχώς, υπέστη μια δεύτερη καρδιακή ανακοπή γύρω στις 4:00 π.μ. και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Προφητικό σημείωμα της Diana δύο χρόνια πριν

Δύο χρόνια πριν από το μοιραίο δυστύχημα, το 1995, η Diana είχε γράψει ένα σημείωμα που φαίνεται να προέβλεπε την προβλεπόμενη αιτία θανάτου της, κάτι που προσθέτει ένα ακόμα δραματικό στοιχείο στην τραγική ιστορία της ζωής της.

Η γαλλική έρευνα κατέληξε ότι ο Henri Paul οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και με υπερβολική ταχύτητα. Η βρετανική έρευνα Operation Paget επανεξέτασε τα γεγονότα και κατέληξε σε verdict «unlawful killing»(σ.σ ο θάνατος ενός ατόμου ο οποίος προκλήθηκε παράνομα από κάποιον άλλο, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω πρόθεσης, χωρίς να πληροί όμως απαραίτητα τα στοιχεία για δολοφονία ή ανθρωποκτονία με πρόθεση).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ