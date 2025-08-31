Γλέντι οργής στην Λέσβο: Αναγκάζουν άλογο να «χορέψει» σε γλέντι (vid)

Σάλος από βίντεο με κακοποίηση ζώου σε γλέντι στη Λέσβο – Αντιδράσεις και από την Έλενα Ακρίτα

Ένα βίντεο από γλέντι στη Λέσβο προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, καθώς σε αυτό φαίνεται ένα άλογο να εξαναγκάζεται να «χορέψει» μπροστά στους θαμώνες, οι οποίοι γελούν και χειροκροτούν. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει οργή στα social media, με χιλιάδες χρήστες να μιλούν για ξεκάθαρη κακοποίηση ζώου.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας νεαρός πάνω στο άλογο, να το χτυπά και να τραβά τα λουριά προσπαθώντας να το κάνει να «χορέψει». Το ζώο εμφανώς πανικόβλητο πηδά αλλοπρόσαλλα, ενώ στο πάτωμα υπάρχουν σπασμένα γυαλιά από μπουκάλια, κάνοντας τη σκηνή ακόμη πιο επικίνδυνη.

Την ίδια στιγμή, οι θαμώνες αντί να αντιδράσουν, φαίνονται να διασκεδάζουν και να ενθαρρύνουν τον αναβάτη, γελώντας με το θέαμα.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Ακρίτα, γνωστή για τη δράση της ενάντια στην κακοποίηση ζώων, σχολίασε το περιστατικό με ανάρτησή της: «Δείτε το αν αντέχετε. Από ποιον εκεί στη Λέσβο πρέπει να ζητήσω ταπεινά την άδεια για να μου… επιτρέψει να φέρω το θέμα της βάρβαρης κακοποίησης αλόγου που ο βασανιστής του το μαστιγώνει αλύπητα για να «χορέψει» πάνω σε σπασμένα γυαλιά; Από ποιον πρώην τοπικό βουλευτή;

Και γιατί αυτός όσα χρόνια ήταν στη Βουλή σε αριστερό κόμμα παρακαλώ, δεν έκανε τίποτα ούτε για τη σφαγή του ταύρου στην Αγία Παρασκευή, ούτε για το έθιμο από την κόλαση με το άλογο στην Αγιάσο;».

Το βίντεο έχει γίνει viral, με εκατοντάδες σχόλια που κάνουν λόγο για «ντροπή» και ζητούν την παρέμβαση των αρχών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές αμαυρώνουν την εικόνα του νησιού και δείχνουν έλλειψη σεβασμού απέναντι στα ζώα.

