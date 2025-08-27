Αγνοούμενη Αμερικανίδα βρέθηκε σε... φυλή 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της

Η Αμερικανίδα που είχε δηλωθεί αγνοούμενη, βρέθηκε ζωντανή σε σκωτσέζικο «Βασίλειο». Η κόρη της και οι ισχυρισμοί για «τοξική οικογένεια».

Η 21χρονη Κάουρα Τέιλορ, που δηλώθηκε ως αγνοούμενη πριν από τρεις μήνες στο Τέξας, βρέθηκε ζωντανή σε μια απομακρυσμένη δασώδη περιοχή της Σκωτίας, περίπου 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της. Η Τέιλορ ζει με την οκτάμηνη κόρη της σε μια κοινότητα που αυτοαποκαλείται «Βασίλειο της Κουμπάλα», όπου την υποδέχθηκαν ο «Βασιλιάς» και η «Βασίλισσα» της ομάδας.

Σε δημοσίευσή της στο Facebook, η Τέιλορ, η οποία πλέον είναι γνωστή ως «Asnat of Atehene», υποστήριξε ότι δεν αγνοείτο και ότι απομακρύνθηκε συνειδητά από την οικογένειά της λόγω «πολύ κακοποιητικού, τοξικού περιβάλλοντος». «Είμαι πολύ χαρούμενη με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσά μου. Αφήστε με ήσυχη. Είμαι ενήλικας, όχι αβοήθητο παιδί», τόνισε.

Αντίθετα, η οικογένειά της αντικρούει τους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι η νεαρή γυναίκα είχε «μεγαλώσει προστατευμένη» και ότι οι ισχυρισμοί της είναι «ένα σωρό ανοησίες». Οι θείες της δήλωσαν ότι η Τέιλορ διατηρούσε κρυφές τις επαφές της με τους ηγέτες της φυλής, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ομάδα τους επιδιώκει να ανακτήσει γη που ανήκε στους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια.

Ο «Βασιλιάς» Κόφι Όφε και η «Βασίλισσα» Τζιν Γκάσο, πρώην τραγουδιστής όπερας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο πρώτος, περιγράφουν τη ζωή τους ως «πολύ απλή», συνδεδεμένη με τη φύση και βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες τους. Ζουν σε σκηνές χωρίς τοίχους, ενώ δηλώνουν ότι νιώθουν προστασία από τον δημιουργό τους.

Η Τέιλορ έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 25 Μαΐου με τουριστική βίζα εξάμηνης διάρκειας, η οποία λήγει τον Νοέμβριο. Η οικογένειά της ελπίζει ότι η λήξη της βίζας θα την αναγκάσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ, παρά την επιθυμία της να παραμείνει στη φυλή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με συζητήσεις γύρω από το δικαίωμα της ενηλικίωσης, την οικογενειακή διαφωνία και τη ζωή σε απομονωμένες κοινότητες που αυτοαποκαλούνται «χαμένες φυλές».

