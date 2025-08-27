Κινέζοι επιστήμονες έριξαν αγελάδα στον βυθό: H απρόσμενη εμφάνιση 8... αρπακτικών

Κινέζοι επιστήμονες έριξαν ένα κουφάρι αγελάδας σε βάθος 1.500 μέτρων στη Νότια Σινική Θάλασσα. Το πείραμα κατέγραψε οκτώ αρπακτικά, ανάμεσά τους και σπάνιους καρχαρίες.

Στη Νότια Σινική Θάλασσα, μια ομάδα Κινέζων ερευνητών αποφάσισε να δοκιμάσει μια μάλλον ανορθόδοξη μέθοδο για να μελετήσει τη ζωή στα μεγάλα βάθη. Αντί για το συνηθισμένο «δέλεαρ» -ένα κουφάρι φάλαινας- κατέληξαν να ρίξουν στα 1.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, το σώμα μιας αγελάδας, συνοδευόμενο από ειδική κάμερα.

Ο λόγος; Η έλλειψη διαθέσιμων δειγμάτων φάλαινας και το βάρος που θα καθιστούσε αδύνατη την κατάδυση ανάγκασαν την ερευνητική ομάδα να στραφεί σε αυτή την εναλλακτική. Αυτό που ακολούθησε, όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο απρόσμενος επισκέπτης του βυθού

Το βίντεο κατέγραψε την εμφάνιση οκτώ «κοιμώμενων» καρχαριών του Ειρηνικού (Somniosus pacificus) -ενός είδους που θεωρείται σχετικά κοινό, αλλά εξαιρετικά σπάνιο να εντοπιστεί σε τέτοια βάθη. Για πρώτη φορά οι επιστήμονες είχαν αποδείξεις ότι οι καρχαρίες αυτοί κινούνται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, κοντά στο νησί Χαϊνάν.

Οι καρχαρίες, γνωστοί για την αργή και διακριτική τους συμπεριφορά, εμφανίστηκαν διαδοχικά γύρω από το δόλωμα, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και στα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα, η τροφή προκαλεί ανταγωνισμό. «Η σειρά με την οποία επιτίθενται στο θήραμα δείχνει ότι ακόμη και σε βάθη όπου ο ανταγωνισμός θεωρείται περιορισμένος, η ένταση για την εξασφάλιση τροφής παραμένει υψηλή», σημείωσε ο επικεφαλής της έρευνας.

Νέα ερωτήματα για τη θαλάσσια ζωή

Η παρουσία των συγκεκριμένων καρχαριών τόσο νότια, σε θερμότερα νερά, ανοίγει νέα επιστημονικά ερωτήματα. Ήταν πάντα εκεί και απλώς δεν είχαν εντοπιστεί; Ή μήπως ευθύνεται η κλιματική αλλαγή;

Το σίγουρο είναι ότι το απρόβλεπτο πείραμα με την αγελάδα αποκάλυψε ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που παρέμενε κρυφό. Και, όπως παραδέχονται οι ειδικοί, μόλις το 5% του βυθού της Γης έχει εξερευνηθεί· κάτι που σημαίνει ότι οι... εκπλήξεις θα συνεχιστούν.

