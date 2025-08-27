Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» που εξαπλώνεται παντού

Τα «ψυγεία αλληλεγγύης» προσφέρουν δωρεάν φαγητό σε όσους το έχουν ανάγκη και περιορίζουν τη σπατάλη τροφίμων. Η πρωτοβουλία έχει εξαπλωθεί σε Ελβετία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία.

Μια πρωτοβουλία που έχει κερδίσει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα λεγόμενα «ψυγεία αλληλεγγύης», προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όσους το έχουν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τη σπατάλη τροφίμων. Η ιδέα ξεκίνησε το 2014 στο Βερολίνο και από τότε εξαπλώθηκε σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Ισπανίας.

Ο Ισπανός δημιουργός περιεχομένου Jordi παρουσίασε πρόσφατα την πρωτοβουλία στην Ελβετία, δείχνοντας πώς διάφορες πόλεις έχουν τοποθετήσει δημόσια, δωρεάν ψυγεία γεμάτα με φαγητό. Η χρήση τους δεν απαιτεί εγγραφή ή συνδρομή, αλλά όποιος έχει ανάγκη μπορεί να πάρει ό,τι χρειάζεται, ενώ εθελοντές διασφαλίζουν την καθαριότητα και την ποιότητα των τροφίμων.

Στα ψυγεία αυτά επιτρέπονται μόνο τρόφιμα σε καλή κατάσταση, όπως συσκευασμένα σάντουιτς, έτοιμες σαλάτες και φρέσκα φρούτα, ενώ απαγορεύεται η δωρεά ωμού ή χαλασμένου φαγητού. Στη Ζυρίχη, ο Jordi ανακάλυψε ψυγεία που περιείχαν από μερικά φρούτα μέχρι κουτιά με συσκευασμένα σάντουιτς, σαλάτες και ντόνατς, όλα σε άριστη κατάσταση παρά την σύντομη ημερομηνία λήξης.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη φτάσει και στην Ισπανία, με ένα από τα ψυγεία αλληλεγγύης να λειτουργεί στην πόλη Γκαλντακάο των Βάσκων. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει περισσότερα από 450 τέτοια ψυγεία, ενώ στην Ιταλία η ανάπτυξη είναι πιο αργή και περιορίζεται σε πόλεις όπως το Τορίνο, το Μιλάνο και το Μπάρι, χωρίς όμως συντονισμό.

Η τάση αυτή αναδεικνύει έναν νέο τρόπο αλληλεγγύης και κοινωνικής φροντίδας, όπου οι πολίτες μοιράζονται τρόφιμα και υποστηρίζουν όσους έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα μειώνεται η σπατάλη τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ