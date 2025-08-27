Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

Στο χωριό Măceșu de Sus στη Ρουμανία, οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αγόρασε 100 παγκάκια αξίας 23.727€, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε αποχετευτικό σύστημα.

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί στους κατοίκους της κοινότητας Măceșu de Sus, στην κομητεία Dolj της Ρουμανίας, η απόφαση του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου να αγοράσει και να τοποθετήσει 100 ξύλινα παγκάκια μπροστά από σπίτια, με κόστος που ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δημόσια κεφάλαια, με αποτέλεσμα κάθε παγκάκι να κοστίζει περισσότερα από 237 ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ειδικά σε μια κοινότητα όπου δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε αποχετευτικό σύστημα εδώ και χρόνια. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως η ολοκλήρωση του συστήματος αποχέτευσης που περιμένουν εδώ και τρία χρόνια.

Ο δήμαρχος Ciprian Marian Nicu εξήγησε ότι οι 100 πάγκοι κάλυψαν μόνο τα σπίτια που κατοικούνται, ενώ τα υπόλοιπα 70 θεωρήθηκαν εγκαταλελειμμένα. Παρά την εξήγηση, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν παράπονα, ζητώντας να τοποθετηθούν παγκάκια και μπροστά από τα δικά τους σπίτια, καθώς τα τρέχοντα δεν επαρκούν.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων για κακή διαχείριση των δημοσίων πόρων και εντείνει τη συζήτηση για την προτεραιότητα των έργων στις μικρές κοινότητες, όπου οι βασικές υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ