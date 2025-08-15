Τιμές-φωτιά σε ελληνικό εστιατόριο του Μαϊάμι: Δείπνο έγινε viral στο TikTok (vid)

Viral στο TikTok έγινε ο λογαριασμός σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαϊάμι: χωριάτικη 24 δολάρια, φασόλια 52 και λαβράκι 210.

Την ώρα που η τιμή της χωριάτικης σαλάτας στα ελληνικά νησιά απασχολεί την επικαιρότητα, ένα βίντεο από τις ΗΠΑ έρχεται να αποδείξει ότι η… ακριβή ελληνική κουζίνα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.

Χρήστης του TikTok επισκέφθηκε το «estiatorio Milos» στο Μαϊάμι, ένα πολυτελές εστιατόριο που φημίζεται για τα ελληνικά και μεσογειακά του πιάτα, και πλήρωσε λογαριασμό που άγγιξε τα 469,35 δολάρια – ποσό που για τα ελληνικά δεδομένα θυμίζει τραπέζι ολόκληρης οικογένειας.

Το viral βίντεο και οι τιμές που… ζαλίζουν

Στο βίντεο που ανάρτησε ο χρήστης Mister Lewis στο TikTok, φαίνεται αναλυτικά τι παρήγγειλε:

Ελληνική σαλάτα: 24$

Φασόλια: 52$

Κολοκυθάκια τηγανητά: 21$

Λαβράκι: 210$

Μπακλαβάς: 20$

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες σχόλια από χρήστες που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τις τιμές.

Το χιούμορ των Ελλήνων χρηστών ήταν απολαυστικό, αλλά και με μια δόση πικρής αλήθειας. Κάτω από το βίντεο, ένας σχολίασε με τη χαρακτηριστική φράση «In Greek we say Se piasane Amerikanaki», ενώ ένας άλλος τόνισε πως «αυτές είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές για την Ελλάδα».

Η ακριβή ελληνική κουζίνα εκτός Ελλάδας

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση που έχει φουντώσει: η ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό συχνά συνοδεύεται από premium τιμές, ειδικά όταν σερβίρεται σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Ωστόσο, για πολλούς, οι τιμές του «Milos» ξεπέρασαν κάθε λογική.

