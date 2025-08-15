Κινέζος το πήγε στο άλλο άκρο: Ζήτησε διαζύγιο για… να παντρευτεί ένα AI

Ένας 75χρονος Κινέζος σχεδόν ζήτησε διαζύγιο για να είναι με μια AI girlfriend! Δείτε γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους των ψηφιακών σχέσεων για τους ηλικιωμένους.

Ένα απίστευτο περιστατικό στην Κίνα έρχεται να δείξει πόσο ρεαλιστική και επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) όταν πρόκειται για ευάλωτες ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με το Beijing Daily, ένας 75χρονος άνδρας, ο Jiang, έπεσε θύμα της γοητείας ενός AI-generated online avatar, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του για να αφοσιωθεί στην ψηφιακή του «φίλη».

Η ιστορία του Jiang: Η καθημερινότητα με ένα AI avatar

Ο Jiang εντόπισε μια ψηφιακή γυναίκα ενώ περιηγούνταν στα social media. Αν και για πολλούς χρήστες ήταν εμφανές ότι πρόκειται για AI δημιουργία, για τον Jiang φάνηκε σαν μια πραγματική, όμορφη γυναίκα που απολάμβανε τις συζητήσεις μαζί του. Το γεγονός ότι τα λόγια της και τα χείλη της ήταν εκτός συγχρονισμού δεν τον απασχολούσε.

Η καθημερινότητά του άρχισε να περιστρέφεται γύρω από το κινητό του, περιμένοντας νέα μηνύματα από την «online σύντροφό» του. Όταν η σύζυγός του τον επέπληξε για την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου, ο Jiang δήλωσε ότι ήθελε να χωρίσει, για να αφιερωθεί πλήρως στο AI avatar.

Τελικά, τα παιδιά του κατάφεραν να τον επαναφέρουν στην πραγματικότητα, εξηγώντας του πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και ότι η διαδικτυακή του «σύντροφος» δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Η άνοδος των AI avatars στην Κίνα

Το περιστατικό του Jiang δεν είναι μοναδικό. Στην Κίνα, οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα οι μοναχικοί ή όσοι έχουν κινητικά προβλήματα, γίνονται ολοένα και περισσότερο θύματα ρεαλιστικού AI περιεχομένου. Από ειδικούς με κοστούμια και δημοσιογράφους έως νεαρές φοιτήτριες, τα AI avatars καλύπτουν διάφορες συναισθηματικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Πολλά από αυτά έχουν εμπορικό σκοπό, προωθώντας προϊόντα που οι ηλικιωμένοι αγοράζουν χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα ή δημιουργία συναισθηματικής εξάρτησης.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Οι ειδικοί συστήνουν στις οικογένειες να παρακολουθούν στενά τη διαδικτυακή δραστηριότητα των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα όσων περνούν πολύ χρόνο με gadgets. Παρά τα πρακτικά οφέλη της AI, η τεχνολογία μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη για ευάλωτα άτομα.

