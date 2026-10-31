«Με κανέναν δεν τράκαρα»: Σοκάρει η οδηγός με το διαλυμένο αυτοκίνητο σε viral βίντεο

Το βίντεο καταγράφει τον διάλογο της οδηγού με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο, την ώρα που εκείνη δυσκολεύεται ακόμη και να καταλάβει τι τη ρωτούν.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει μια γυναίκα οδηγό σε πολύ κακή κατάσταση, λίγη ώρα μετά από τροχαίο. Η ίδια δυσκολεύεται να μιλήσει, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και δίνει απαντήσεις που δεν έχουν καμία, μα καμία, σχέση με τις ερωτήσεις των περαστικών.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ένας από αυτούς τη ρωτά αν τράκαρε με κάποιο αυτοκίνητο, εκείνη απαντά: «Με κανέναν». Στη συνέχεια, όταν τη ρωτούν πού έγινε η σύγκρουση, η γυναίκα , δείχνει να μην έχει επίγνωση του τι έχει συμβεί και επιστρέφει με... θολωμένη ερώτηση: «Με άλλο αμάξι;».

Θα μπορούσαμε να έχουμε και χειρότερα...

Την ίδια στιγμή, πάντως, η εικόνα μπροστά της είναι αποκαλυπτική. Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της έχει διαλυθεί ολοσχερώς, με τις ζημιές να φαίνονται ξεκαθαρά στο βίντεο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο τραγική κατάληξη, καθώς μια τέτοια κατάσταση πίσω από το τιμόνι είναι θαύμα που δεν οδήγησε σε συμβάν με ανθρώπινες απώλειες.

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