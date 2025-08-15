Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα και εκείνος τον πάτησε (vid)

Τουρίστας στην Ινδία ποζάρει για selfie με ελέφαντα και καταλήγει ποδοπατημένος. Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Καρνατάκα της νοτιοδυτικής Ινδίας, όταν ένας τουρίστας δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν ελέφαντα, την ώρα που φέρεται να προσπαθούσε να βγάλει… selfie μαζί του.

Ο R. Basavaraju, σύμφωνα με τοπικά μέσα, φέρεται να είχε εισβάλει σε μια απαγορευμένη δασική περιοχή κοντά σε ναό, όπου εντόπισε τον άγριο ελέφαντα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας πλησίασε το τεράστιο θηλαστικό την ώρα που έτρωγε καρότα στην άκρη του δρόμου, για να βγάλει φωτογραφία.

Η έντονη λάμψη από το φλας φαίνεται ότι τρόμαξε το ζώο, το οποίο σε δευτερόλεπτα όρμησε εναντίον του. Βίντεο δείχνει τον ελέφαντα να περνάει πρώτα μπροστά από ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια να κυνηγά τον Basavaraju, ο οποίος τρέχει για να σωθεί.

Η πτώση και το ποδοπάτημα

Ο τουρίστας γλίστρησε και έπεσε στο δρόμο, με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον προλάβει και να τον ποδοπατήσει βάναυσα μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο Basavaraju κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί, αν και με σοβαρά τραύματα.

Πρόστιμο και δημόσια συγγνώμη

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι αρχές του επέβαλαν πρόστιμο 25.000 ρουπίες (περίπου 210 λίρες) και τον ανάγκασαν να καταγράψει βίντεο, στο οποίο ομολογεί το λάθος του και προειδοποιεί άλλους τουρίστες να μην επιχειρούν παρόμοιες πράξεις.

Η Δασική Υπηρεσία της Καρνατάκα χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «ανεύθυνη», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν απρόβλεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά στα ζώα.

Η Ινδία έχει βιώσει και άλλες τραγικές επιθέσεις από ελέφαντες. Το 2022, μια 68χρονη γυναίκα στην περιοχή Mayurbhanj σκοτώθηκε από ελέφαντα ενώ μάζευε νερό, και το ίδιο ζώο επέστρεψε αργότερα για να καταστρέψει την κηδεία της – ένα περιστατικό που ενίσχυσε τη φήμη ότι οι ελέφαντες μπορούν να κρατούν… μνησικακία.

Η Joyce Poole, ερευνήτρια του Amboseli Elephant Research Project στην Κένυα, έχει δηλώσει ότι οι ελέφαντες έχουν εξαιρετική μνήμη και είναι ικανοί να εκδικηθούν, ειδικά όταν νιώθουν ότι απειλήθηκαν ή έχασαν μέλος της αγέλης τους.