Το πλοίο που μετέφερε τη Μόνα Λίζα και τη Μέριλιν Μονρόε θα βυθιστεί για να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

Έπειτα από δεκαετίες εκτός υπηρεσίας, το πλοίο που κατέρριψε το 1952 το ρεκόρ ταχύτητας διάσχισης του Ατλαντικού ετοιμάζεται για ένα τελευταίο ταξίδι με διαφορετικό σκοπό.

Ένα ιστορικό υπερωκεάνιο που μετέφερε μερικές από τις πιο διάσημες προσωπικότητες του 20ού αιώνα ετοιμάζεται να κάνει το τελευταίο του ταξίδι. Το SS United States, ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιβατηγά πλοία της εποχής του, πρόκειται να βυθιστεί σκόπιμα στα ανοιχτά της Φλόριντα, με στόχο να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο.

Η επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Το πλοίο θα οδηγηθεί στον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντέστιν, όπου αναμένεται να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική αποστολή από εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε.

Το τελευταίο ταξίδι

Με μήκος περίπου 302 μέτρα, το SS United States είναι μεγαλύτερο από τον Τιτανικό και σχεδιάστηκε για να μεταφέρει επιβάτες ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη. Η πρώτη του διαδρομή πραγματοποιήθηκε το 1952 και έμεινε στην ιστορία, καθώς το πλοίο διέσχισε τον Ατλαντικό σε τρεις ημέρες, 12 ώρες και 12 λεπτά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ταχύτητας για υπερωκεάνιο επιβατηγό πλοίο. Το συγκεκριμένο ρεκόρ παραμένει μέχρι σήμερα ακατάρριπτο στην κατηγορία του.

Στα χρόνια της ακμής του, το πλοίο φιλοξένησε ονόματα που σημάδεψαν τον κινηματογράφο, την πολιτική και τον πολιτισμό. Ανάμεσα στους επιβάτες του βρίσκονταν η Μέριλιν Μονρόε, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μάρλον Μπράντο, ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Ουόλτ Ντίσνεϊ. Στα ταξίδια του επιβιβάστηκαν επίσης τέσσερις Αμερικανοί πρόεδροι: ο Χάρι Τρούμαν, ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο Τζον Κένεντι και ο Μπιλ Κλίντον.

Μία από τις πιο ασυνήθιστες στιγμές στην ιστορία του σημειώθηκε το 1962, όταν φιλοξένησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον κόσμο. Η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι ταξίδεψε με το SS United States κατά τη μεταφορά της στις Ηνωμένες Πολιτείες για περιοδεία.

Από υπερωκεάνιο σε ύφαλο

Η άνοδος των αεροπορικών μεταφορών και τα φθηνότερα αεροπορικά ταξίδια περιόρισαν σταδιακά τη σημασία των υπερωκεάνιων. Το SS United States αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία το 1969 και παρέμεινε για δεκαετίες αγκυροβολημένο, ενώ διάφορα σχέδια για τη διάσωσή του δεν προχώρησαν.

Το 2024 αγοράστηκε από την κομητεία Οκαλούσα της Φλόριντα, η οποία αποφάσισε να αξιοποιήσει το πλοίο για τη δημιουργία ενός μεγάλου τεχνητού υφάλου. Η ιδέα είναι το μεταλλικό κύτος να λειτουργήσει ως σταθερή επιφάνεια πάνω στην οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν κοράλλια και να βρουν καταφύγιο ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί.

Πριν από τη βύθιση, το πλοίο υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού. Αφαιρέθηκαν καύσιμα, επικίνδυνα υλικά, καλωδιώσεις και άλλα μη μεταλλικά στοιχεία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, έγιναν ειδικές παρεμβάσεις στο κύτος, ώστε η ελεγχόμενη εισροή νερού να επιτρέψει στο πλοίο να κατέβει στον βυθό και να παραμείνει σε όρθια θέση.

Μια νέα ζωή στον βυθό

Η μετατροπή ναυαγίων σε τεχνητούς υφάλους δεν είναι καινούργια πρακτική. Σε διάφορα σημεία του πλανήτη, βυθισμένα πλοία έχουν εξελιχθεί σε υποθαλάσσια οικοσυστήματα, προσελκύοντας ψάρια και άλλες μορφές θαλάσσιας ζωής. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το SS Thistlegorm, το βρετανικό πλοίο που βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για δύτες.

Οι υπεύθυνοι του σχεδίου στη Φλόριντα προσδοκούν ότι το SS United States θα ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία, δημιουργώντας έναν νέο βιότοπο και προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η περιοχή φιλοξενεί ήδη περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους, ενώ η προσθήκη ενός πλοίου σχεδόν 300 μέτρων αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον καταδυτικό τουρισμό.

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