Τα παιδιά που αποκτούν κινητό σε αυτή την ηλικία κινδυνεύουν από σοβαρά ψυχολογικά συμπτώματα

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι τα παιδιά που αποκτούν κινητό πριν από τα 13 μπορεί να εμφανίσουν σοβαρά ψυχολογικά συμπτώματα μεγαλώνοντας. Δες τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς.

Μπορεί να φαίνεται αθώο να δώσεις στο παιδί σου το πρώτο του κινητό, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν: αυτό μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι.

Νέα έρευνα από το Sapien Labs κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αποκαλύπτοντας ότι η πρώιμη κατοχή κινητού συνδέεται με αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικών σκέψεων, επιθετικότητας και ψυχολογικών προβλημάτων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.

Τι έδειξε η μελέτη

Η ομάδα του Δρ. Tara Thiagarajan, νευροεπιστήμονα και ιδρύτριας του Sapien Labs, ανακάλυψε ανησυχητικά δεδομένα:

48% των κοριτσιών που απέκτησαν κινητό από την ηλικία των 5-6 ετών ανέφεραν ότι είχαν έντονες αυτοκτονικές σκέψεις.

Στα αγόρια, το ποσοστό έφτανε το 31% .

Όσοι απέκτησαν κινητό μετά τα 13, παρουσίαζαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά: 28% για τα κορίτσια και 20% για τα αγόρια.

Η Δρ. Tara Thiagarajan προειδοποιεί ότι η έλλειψη ηλικιακών περιορισμών για τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά είναι επικίνδυνη και καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για το αλκοόλ και τον καπνό. Οι βασικές προτάσεις περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Υποχρεωτική εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό για τους νέους χρήστες.

Νομική ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας για τις συνέπειες της χρήσης κινητών τηλεφώνων από ανήλικους.

Η Δρ. Thiagarajan τονίζει ότι η έγκαιρη εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να προστατεύσει τη ψυχική υγεία των παιδιών και να μειώσει σοβαρούς κινδύνους για την ανάπτυξή τους.

Πώς επηρεάζει η πρώιμη χρήση κινητού την ψυχική υγεία;

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις από την πρώιμη χρήση κινητού δεν περιορίζονται μόνο στην κατάθλιψη ή στο άγχος. Νέες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που αποκτούν κινητό σε πολύ μικρή ηλικία εμφανίζουν αυξημένη επιθετικότητα, αποκοπή από την πραγματικότητα, διαταραχές ύπνου, ενίσχυση του cyberbullying και επιβάρυνση των οικογενειακών σχέσεων. Η συχνή πρόσβαση στα social media από μικρή ηλικία φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα, καθώς εντείνει την κοινωνική πίεση και την έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο, επηρεάζοντας σοβαρά την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η συχνή πρόσβαση στα social media από μικρή ηλικία φαίνεται να είναι βασικός παράγοντας, καθώς εντείνει την κοινωνική πίεση και την έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους γονείς να καθυστερήσουν την αγορά κινητού όσο γίνεται, ιδανικά μέχρι την ηλικία των 14. Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία να μιλούν ανοιχτά με τα παιδιά για την ψηφιακή ασφάλεια και να θέτουν σαφή όρια.

