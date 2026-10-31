Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση» (vid)

28χρονος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο γλιτώνει την κίνηση, πετώντας καθημερινά προς τη δουλειά του με ένα παραμοτέρ.

Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι καθημερινά αντιμετωπίζουν το μποτιλιάρισμα και τα νεύρα στους δρόμους, ένας 28χρονος Αμερικανός βρήκε τον πιο πρωτότυπο τρόπο να φτάνει στο γραφείο του.

Ο Τζέικομπ Χάτζλερ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, απογειώνεται έξω από το σπίτι του και προσγειώνεται απευθείας στο αεροδρόμιο όπου εργάζεται, χρησιμοποιώντας ένα παραμοτέρ.

Η 20λεπτη διαδρομή στον αέρα

Ο Χάτζλερ κατέγραψε την καθημερινή του μετακίνηση σε βίντεο στο Instagram, το οποίο έγινε αμέσως viral. Στο κλιπ φαίνεται να φοράει τον εξοπλισμό του, να απλώνει την αλεξίπτωτη πτέρυγα, να δένει στη ράχη του την έλικα με τον κινητήρα και να απογειώνεται τρέχοντας λίγα μέτρα στον δρόμο μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών του.

«Είμαι ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και έτσι πετάω με το παραμοτέρ μου για τη δουλειά. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να περπατήσω μέχρι τον δρόμο. Μετά ετοιμάζω την πτέρυγα και τον κινητήρα. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ πριν εισέλθω στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου, επικοινωνώ αμφίδρομα με τον πύργο ελέγχου», εξηγεί ο ίδιος.

Η έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια και η ιδέα από YouTuber

Η αγάπη του για τις πτήσεις ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όταν ο παππούς του τον έπαιρνε μαζί σε βόλτες με μικρά αεροσκάφη. Παρότι απέκτησε άδεια πιλότου στο κολλέγιο, το υψηλό κόστος τον ανάγκασε να σταματήσει.

Η ιδέα να αγοράσει παραμοτέρ του ήρθε παρακολουθώντας έναν YouTuber που χρησιμοποίησε τη συσκευή για να πάει να πάρει φαγητό από τα McDonald's. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος χρησιμοποιεί το σύστημα Parajet Maverick με πτέρυγα Ozone Sirocco 3, έναν εξοπλισμό που δεν απαιτεί διάδρομο προσγείωσης ή απογείωσης, παρά μόνο έναν ανοιχτό χώρο.

Τα social media στα καλύτερά τους: «Έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές της βενζίνης»

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν με χιούμορ πως έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές της βενζίνης, εκεί οδεύουμε όλοι.

Παράλληλα, ένας άλλος διερωτήθηκε «τι δικαιολογία μπορεί να βρει αν αργήσει», αστειευόμενος πως θα μπορούσε να επικαλεστεί αυξημένη κίνηση από πουλιά στον ουρανό.

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