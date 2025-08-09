Φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, σηκώθηκαν από νωρίς τα εναέρια μέσα (vids)

Σε ύφεση οι φωτιές που ξέσπασαν σε νοτιοανατολική Αττική και Ηλεία, με τα εναέρια μέσα να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις φωτιές που ξέσπασαν στην Ανατολική Αττική και στην Ηλεία καταβάλλοντας τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην Κερατέα. Ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του όταν δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από πλινθόκτιστο κτίσμα, στην περιοχή Δογάνι.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/8) ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού με τα εναέρια μέσα, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται σε ύφεση. Το πρόβλημα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά, ενώ πολλές εστίες αντιμετώπισαν οι επίγειες δυνάμεις και σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχοντας ως τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, τον άνδρα, ηλικίας 76 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην Ανατολική Αττική

Στο σημείο επιχείρησαν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίστηκαν επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία διέθεσε ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διέθεσε 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Μέχρι αργά το βράδυ, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ επιχείρησαν στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι.

Μάχη με τις φλόγες μέχρι αργά το βράδυ στην Ηλεία

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ηλεία, όπου η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες τις οποίες απείλησε, ωστόσο χάρις στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».

Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που έκαιγε από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Καραβάδο της Κεφαλονιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί είναι σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πλέον πνέουν ήπιοι άνεμοι γεγονός που βοηθάει το έργο των δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε κατοικημένη περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και ακολούθησε μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

