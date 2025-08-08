Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κερατέα: Σπίτια στις φλόγες και συνεχείς εκκενώσεις (vid)

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κερατέα: Σπίτια στις φλόγες, εκκενώσεις με 112 και τεράστιο μέτωπο 7 χλμ. Μάχη πυροσβεστών με ανέμους και χρόνο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, με το πύρινο μέτωπο να ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα και να έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει μάχη υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η κατάσταση στα μέτωπα

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδικούς χώρους με ξερά χόρτα, ωστόσο εξαπλώθηκε ραγδαία και με μεγάλη σφοδρότητα προς τις περιοχές Άρι και Δροσιά, κατακαίγοντας σπίτια και υποδομές.

Σύμφωνα με την ερτ, ο οικισμός Άρι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς η φωτιά τον έχει διαπεράσει από άκρη σε άκρη.

Η πορεία της φωτιάς άλλαξε δραματικά, αναπτύσσοντας τεράστια δυναμική, ενώ ο δρόμος έχει διακοπεί καθώς η φωτιά περνά μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χωράφια.

Το 112 έχει αποστείλει συνεχή προειδοποιητικά μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών, με τις αρχές να επικεντρώνονται στην ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων – ιδιαίτερα των ηλικιωμένων.

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχει ενεργά, με 80 αστυνομικούς και 40 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 10 ηλικιωμένοι σε ασφαλή σημεία.

Στο σημείο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί για εναέριο συντονισμό.

Παράλληλα, στη μάχη συμμετέχουν εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και μηχανήματα έργου.

Για τον πλήρη συντονισμό των επιχειρήσεων, έχει κινητοποιηθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».