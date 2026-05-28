Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη για τον θάνατο 10χρονου

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιμετωπίζει 43χρονη για τον θάνατο 10χρονου στις Σέρρες. Ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της και νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 10χρονου παιδιού στην Ηράκλεια Σερρών, καθώς σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που συνελήφθη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας δύο φορές τον μήνα.

Ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία είχε προσαχθεί και κρατηθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 10χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί με αναμονή τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιο γεγονός προηγήθηκε.

Οι ισχυρισμοί και η έρευνα

Η 43χρονη, μέσω της απολογίας της, δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση για τη ρευματοκλοπή, την οποία αποδίδει στον σύζυγό της, ο οποίος έχει αποβιώσει.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι η εντολέας του συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές από την πρώτη στιγμή και υπογράμμισε ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, μέχρι να αποσαφηνιστούν όλα τα στοιχεία.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στο παιδί.

