Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας

Σοβαρό περιστατικό στο Πρωτοδικείο Νάουσας, με φωτιστικό να πέφτει μέσα σε γεμάτη αίθουσα την ώρα της συνεδρίασης.

Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός στο Πρωτοδικείο Νάουσας, όταν φωτιστικό αποκολλήθηκε από την οροφή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση δικαστηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα, μπροστά σε δικαστές, δικηγόρους και πολίτες που βρίσκονταν στο ακροατήριο. Η δικηγόρος Σοφία Ζεϊμπέκη περιέγραψε στο MEGA ότι το φωτιστικό έπεσε ακριβώς από πάνω της, διαλύθηκε δίπλα της, αλλά η ίδια δεν τραυματίστηκε.

«Ήμουν τόσο τυχερή που κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω», ανέφερε, εξηγώντας ότι η στιγμή την σόκαρε, καθώς το αντικείμενο αποκολλήθηκε την ώρα της διαδικασίας και κατέληξε στο σημείο όπου βρισκόταν.

Η ίδια στάθηκε και στην κατάσταση των δικαστικών αιθουσών, την οποία χαρακτήρισε άθλια. Όπως είπε, το συγκεκριμένο κτίριο λειτουργούσε παλαιότερα ως ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης.

Σύμφωνα με την δικηγόρο, τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι σε κακή κατάσταση, ενώ το περιστατικό θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρότερη κατάληξη, καθώς η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως περιέγραψε η κ. Ζεϊμπέκη, ξαφνιάστηκε και σοκαρίστηκε από τον θόρυβο και την πτώση του φωτιστικού και στη συνέχεια κατέβηκε για να διαπιστώσει αν η δικηγόρος είχε τραυματιστεί.

