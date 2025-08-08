Φωτιά: Ένας νεκρός στην Κερατέα από την μεγάλη φωτιά

Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος από την μεγάλη φωτιά στην Κερατέα.

Ένας νεκρός εντοπίστηκε από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα. Ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε την ζωή του όταν δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από πλινθόκτιστο κτίσμα, στην περιοχή Δογάνι.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα, βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο, μέσα στο κτίσμα στο οποίο διέμενε.

Η φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής είναι εκτός ελέγχου, περιοχές έχουν εκκενωθεί ενώ πολλά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες με την Πυροσβεστική αλλά και πολλούς εθελοντές να δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να καταφέρουν αν σώσουν ότι περισσότερο μπορούν.

