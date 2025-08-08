Ανατριχιαστικό εύρημα στην Ισπανία: Αποκαλύφθηκε μαζικός κανιβαλισμός σε σπηλιά, «έφαγαν ολόκληρη κοινότητα»

Σοκαριστική ανακάλυψη στην Ισπανία: Κανιβαλισμός 5.700 ετών με καψίματα, τεμαχισμό και ανθρώπινα δαγκώματα – Τι αποκαλύπτουν οι αρχαιολόγοι;

Μια σοκαριστική πτυχή της ανθρώπινης προϊστορίας ήρθε στο φως στο σπήλαιο El Mirador, στην περιοχή Atapuerca της Μπούργκος, Ισπανία, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν αποδείξεις συστηματικού κανιβαλισμού που χρονολογούνται πριν από περίπου 5.700 χρόνια.

Η ερευνητική ομάδα του Καταλανικού Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοοικολογίας και Κοινωνικής Εξέλιξης (IPHES) βρέθηκε μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό σκηνικό: οστά 11 ανθρώπων, παιδιών και ενηλίκων, καμένα, σπασμένα, τεμαχισμένα και με ίχνη ανθρώπινων δοντιών. «Δεν πρόκειται για τελετουργικό ή λιμό. Είναι καθαρή πράξη βίας και εξόντωσης», δήλωσε ο αρχαιολόγος Francesc Marginedas.

Εσκεμμένη εξολόθρευση – Όχι τελετουργία, αλλά βίαιη σύγκρουση

Η απουσία κάθε ίχνους ταφής ή τελετουργίας οδήγησε τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι ο κανιβαλισμός ήταν απόρροια σύγκρουσης ανάμεσα σε ανταγωνιστικές αγροτικές κοινότητες της εποχής.

Οι ενδείξεις μιλούν για ταχεία και σκόπιμη εξόντωση μιας μικρής ομάδας — πιθανότατα μιας οικογένειας — και κατανάλωσή της.

Σημάδια: Τεμαχισμός, αφαίρεση μυελού, δαγκώματα και καψίματα

Τα οστά παρουσίαζαν:

Κοψίματα σε συγκεκριμένα σημεία (ένδειξη επαγγελματισμού)

Σπασίματα οστών για εξαγωγή μυελού

Εγκαύματα από φωτιά

Ανθρώπινα δαγκώματα

Το σύνολο των ενδείξεων αποκαλύπτει πλήρως οργανωμένη πράξη κατανάλωσης ανθρώπου, χωρίς πολιτισμικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. «Ακόμα και σε απλές κοινωνίες, υπήρχε η πρακτική του να καταναλώνεις τον εχθρό – ως απόλυτη μορφή εξόντωσης», τόνισε ο ερευνητής Rodríguez-Hidalgo.

Το El Mirador: Σημείο-κλειδί για τον προϊστορικό κανιβαλισμό

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αποκαλύπτει τέτοιες πρακτικές:

4.600 έως 4.100 χρόνια πριν : Ανάλογα ευρήματα κανιβαλισμού στην ίδια σπηλιά

850.000 χρόνια πριν: Αποκεφαλισμένο νήπιο στο διπλανό σημείο Gran Dolina, με ίχνη κοπής στο αυχενικό τμήμα

«Η συχνότητα τέτοιων ευρημάτων δείχνει πως ο κανιβαλισμός δεν ήταν μόνο επιβίωση, αλλά και εργαλείο εξουδετέρωσης», σημειώνει η εξερευνητής Saladié.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ