Η ΕΦΟΕΠΑ με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στις συνθήκες συνωστισμού που υπήρξαν στις πρώτες αγωνιστικές της Α1 και Α2 κατηγορίας ανδρών και γυναικών στο γυμναστήριο της Ελευσίνας.

Η ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης με ανακοίνωσή της ζητά «συγγνώμη» από τους αθλητές, τις αθλήτριες και τα σωματεία για τις συνθήκες διεξαγωγής των πρώτων αγώνων της Α1 και Α2 κατηγορίας ανδρών και γυναικών στο γυμναστήριο της Ελευσίνας.

Μετά την αποχώρηση του αθλήματος από την αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η ΕΦΟΕΠΑ μέσα σε συνθήκες «εξαιρετικά δύσκολης και αναγκαστικής συγκυρίας», επέλεξε για τόπο διεξαγωγής των διασυλλογικών πρωταθλημάτων το γυμναστήριο της Ελευσίνας.

Όπως όμως αποδείχθηκε από την πρώτα κιόλας στιγμή, ο χώρος δεν είναι ο πλέον κατάλληλος, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνωστισμός και πάνω σε αυτή τη βάση κινείται η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που αναφέρει τα εξής: «Η ΕΦΟΕΠΑ αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα σωματεία για τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων της Α1 και Α2 κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών στην Ελευσίνα.

Ο περιορισμένος χώρος και ο συνωστισμός δημιούργησαν συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της διοργάνωσης, που θέλουμε και οφείλουμε να προσφέρουμε.

Θέλουμε, όμως, να επισημάνουμε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εγκατάστασης ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά δύσκολης και αναγκαστικής συγκυρίας, μετά την απομάκρυνση της Ομοσπονδίας από το ΣΕΦ και την απώλεια τής μέχρι σήμερα βασικής αγωνιστικής μας έδρας.

Η ΕΦΟΕΠΑ αναγνωρίζει τις δυσκολίες και δεσμεύεται ότι θα εργαστεί άμεσα, ώστε οι επόμενες διοργανώσεις να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες αντάξιες των αθλητών και των σωματείων μας.

Ζητούμε την κατανόηση όλων και ευχαριστούμε θερμά τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα σωματεία για την υπομονή και τη συνεργασία τους. Η προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες συνεχίζεται. Και θα το αποδείξουμε στην πράξη».