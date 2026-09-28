Ολοκληρώθηκαν στην Ελευσίνα οι τρεις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων πινγκ πονγκ ανδρών και γυναικών, τριπλή ισοβαθμία στη κορυφή και στις δύο κατηγορίες.

Με τη 2η και την 3η αγωνιστική έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 27/9 στην Ελευσίνα το πρώτο διήμερο στην Α1 εθνική κατηγορία πινγκ πονγκ. Διήμερο, που σηματοδότησε παράλληλα την έναρξη στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027, αλλά και την επιστροφή, μετά από το 2019, στην εξαιρετική εγκατάσταση του ΓΑΣ Ελευσίς όσον αφορά σε αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας.

Μετά το πέρας τριών αγωνιστικών ίδιος αριθμός ομάδων απέκτησε το προβάδισμα και στα δύο πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και τα Ταταύλα άρχισαν με το απόλυτο στους άνδρες, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κατάφεραν το ανάλογο στις γυναίκες.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί αναλυτικά στην ιστοσελίδα των διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Το επόμενο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Α1 έχει οριστεί για τις 21 και 22/11.

Βασικά σημεία από τη δράση της Κυριακής (27/9):

Στο 4-1 του πρωταθλητή Ολυμπιακού επί του ΔΑΟ Ταύρου είχαν από δύο νίκες ο Ντάρκο Γιόργκιτς και ο Γιάννης Σγουρόπουλος, όμως το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ήταν άλλο. Ο διεθνής έφηβος Γιώργος Κοσμάς, που από τον προηγούμενο μήνα έχει εγκατασταθεί στο Χάλμσταντ της Σουηδίας και προπονείται εκεί, κατέβαλλε τον δις «χρυσό» Βαλκανιονίκη του ομαδικού ανδρών Τάσο Ρηνιώτη με 3-0 σετ. Αργότερα ο Γιαννιώτης αθλητής απέσπασε κι ένα σετ από τον παγκόσμιας κλάσης Σλοβένο.

Έκπληξη προκάλεσε ένας ακόμα αθλητής της εθνικής μας ομάδας εφήβων. Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Ξυλόκαστρο, ο Γιάννης Κούτρας ξεπέρασε με 3-2 σετ τον Μεσογειονίκη και Βαλκανιονίκη ανδρών Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Αμέσως μετά μείωσε κι άλλο για την ομάδα της Κορινθίας ο Πολωνός Νταμιάν Βέντερλικ νικώντας 3-1 σετ τον Ούγγρο Τάμας Λάκατος, ώσπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-2. Όλες οι επί μέρους νίκες του ήταν στα τρία σετ.

Αξιοποίησαν το βατό πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών τα Ταταύλα και άρχισαν με το απόλυτο έχοντας στη δυνατή τριάδα τους Καρλ Φρις, Γιάννη Μπόσκοβιτς και Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του στο πόδι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Αμφίρροπη αναμέτρηση είχαν η ΑΕΚ και το Πέρα Αθηνών στους άνδρες. Η Ένωση επικράτησε 4-3 παίρνοντας πολύτιμες νίκες απ’ όλους τους αθλητές της.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Πέρα Αθηνών 4-3:

Αλέξανδρος Μαδέσης – Πετιό Κράστεφ 0-3 (9-11, 8-11, 11-13)

Γιώργος Γερακιός – Γιάννης Μαλαμούδης 3-1 (11-7, 11-4, 5-11, 11-8)

Τεοντόρ Αλεξαντρόφ – Στάθης Μανωλόπουλος 3-0 (11-5, 11-8, 11-6)

Μαδέσης – Μαλαμούδης 3-1 (11-5, 11-9, 11-13, 11-3)

Αλεξαντρόφ – Κράστεφ 1-3 (11-9, 4-11, 5-11, 8-11)

Γερακιός – Μανωλόπουλος 0-3 (8-11, 5-11, 6-11)

Αλεξαντρόφ/Μαδέσης - Κράστεφ/Μαλαμούδης 3-1 (13-11, 9-11, 11-8, 13-11)

Η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού είχε σήμερα στη σύνθεση και την Άνα Τοφάντ. Στη νίκη με 4-2 επί του Πέρα για τη 2η αγωνιστική η Σλοβένα διεθνής (που μαζί με τον Γιόργκιτς ετοιμάζονται για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στη χώρα τους) ηττήθηκε από τη Μαρία Γιόβκοβα με 3-1 σετ. Η Βουλγάρα νίκησε και την Ιωάννα Γερασιμάτου με 3-0, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε δύο θετικά αποτελέσματα από την Κατερίνα Τόλιου και από ένα από το ζευγάρι Τοφάντ, Γερασιμάτου.

Με 4-3 έληξαν και οι δύο αγώνες του Ίφιτου Πατρών στις γυναίκες και είχαν και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Κοντά στις 4,5 ώρες κράτησε το ντέρμπι με τον ΑΟ Ταταύλα. Στο καθοριστικό διπλό οι Γκαλία Ντβόρακ και Χριστίνα Αθανασοπούλου νίκησαν με 3-1 σετ για τον Ίφιτο τις Χρυσή Φωτιάδου και Qi Xinyu. Στην 3η αγωνιστική ο νεοφώτιστος πήγε στο διπλό και τη συνάντηση με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά δεν έφυγε νικητής.

Η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – Ίφιτος Πατρών 4-3:

Μαργαρίτα Πεσότσκα – Χριστίνα Αθανασοπούλου 3-0

Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη – Βασιλική Μπουλά 1-3

Ελισάβετ Τέρπου – Γκαλία Ντβόρακ 0-3

Πεσότσκα - Μαρία Γιώτη 3-0

Τέρπου - Αθανασοπούλου 3-0

Μεραμβελλιωτάκη - Ντβόρακ 0-3

Ντβόρακ/Αθανασοπούλου – Τέρπου/Πεσότσκα 1-3

Νωρίτερα, στο 4-1 του Ολυμπιακού επί του ΔΑΟΤ έκανε αξιοσημείωτη εμφάνιση η Μαύρα Κοντοπούλου από την ουραγό ομάδα του Ταύρου. Η διεθνής νεάνιδα κατέβαλλε την Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη με 3-0 κι έχασε στα πέντε σετ από την Ελισάβετ Τέρπου.

Στο 4-1 της ΑΕΚ ενάντια στον ΑΟ Ταταύλα είχαν από δύο νίκες η Λεμονιά Γκαϊντατζή και η Μαλαματένια Πππαδημητρίου, καθώς τη Σουηδέζα Νόμιν Μπάασαν τη νίκησε με ανατροπή από 0-2 σετ η Χρυσή Φωτιάδου.

Στον αγώνα Πέρα – ΧΑΝΘ συναντήθηκαν οι πρώην συμπαίκτριες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης Στέλλα Τζαρίδου και Χριστίνα Τζενίδη κι επικράτησε η πρώτη με 3-2 σετ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ημέρας στην Α1:

Στους άνδρες:

ΓΝΟ Άρης Νικαίας – ΑΟ Ξυλοκάστρου 1-4

ΔΑΟ Ταύρου - ΑΟ Ταταύλα 0-4

Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΕΚ 4-0

ΑΣ Πέρα Αθηνών - Ολυμπιακός 0-4

ΑΟ Ξυλοκάστρου - Παναθηναϊκός 2-4

ΑΟ Ταταύλα - ΓΝΟ Άρης Νικαίας 4-0

Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΔΑΟ Ταύρου 4-1

ΑΕΚ - ΑΣ Πέρα Αθηνών 4-3

Στις γυναίκες:

ΑΣ Ίφιτος Πατρών – ΑΟ Ταταύλα 4-3

ΔΑΟ Ταύρου - Ολυμπιακός ΣΦΠ 1-4

ΑΣ Πέρα Αθηνών - Παναθηναϊκός ΑΟ 2-4

ΑΕΚ - ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-1

ΑΟ Ταταύλα – ΑΕΚ 1-4

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΣ Ίφιτος Πατρών 4-3

Παναθηναϊκός ΑΟ - ΔΑΟ Ταύρου 4-0

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης - ΑΣ Πέρα Αθηνών 1-4

Η βαθμολογία στην Α1 ανδρών (σε 3 αγωνιστικές)

1. Ολυμπιακός 6

2. Παναθηναϊκός 6

3. ΑΟ Ταταύλα 6

4. ΑΟ Ξυλοκάστρου 5

5. ΑΕΚ 4

6. Άρης Νικαίας 3

7. Πέρα Αθηνών 3

8. ΔΑΟ Ταύρου 3

Η βαθμολογία στην Α1 γυναικών (σε 3 αγωνιστικές)

1. Παναθηναϊκός 6

2. ΑΕΚ 6

3. Ολυμπιακός 6

4. Ίφιτος Πατρών 4

5. ΑΣ Πέρα Αθηνών 4

6. ΑΟ Ταταύλα 4

7. ΔΑΟ Ταύρου 3

8. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 3

