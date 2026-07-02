Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση είχε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πινγκ πονγκ, με κυρίαρχο θέμα τις υποδομές και την επιστροφή του αθλήματος στο ΣΕΦ.

Μέσα σε εξαιρετικό και ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε άλλη μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.), Παναγιώτη Τζόβολο, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Παρών ήταν και ο Δημήτρης Μπαρδάκας ως εκπρόσωπος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα σημαντικά ζητήματα υποδομών που απασχολούν το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, με την ηγεσία του υπουργείου να δείχνει έμπρακτη κατανόηση και να παρέχει θετικές διαβεβαιώσεις.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε εκ νέου η απρόσκοπτη επιστροφή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο Σ.Ε.Φ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων, που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, υπήρξε θετική ανταπόκριση και δέσμευση για την άμεση διευθέτηση του κρίσιμου ζητήματος που αφορά τη μεταφορά και την ασφαλή αποθήκευση των αντικειμένων και του αγωνιστικού εξοπλισμού της Ομοσπονδίας από τους χώρους του Σ.Ε.Φ., προκειμένου να διασφαλιστεί η περιουσία του αθλήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εκφράζει την ικανοποίησή της για το πνεύμα συνεργασίας και τη στήριξη του Υπουργού και των ιθυνόντων του Σ.Ε.Φ., παραμένοντας προσηλωμένη στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του αθλήματος.

