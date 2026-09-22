Εκκίνηση στο αγωνιστικό πρόγραμμα του πινγκ πονγκ για την σεζόν 2026/2027, με την Ελευσίνα να φιλοξενεί την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Είναι το τελευταίο πενθήμερο πριν από την έναρξη των διασυλλογικών πρωταθλημάτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης 2026-2027. Οι διοργανώσεις, που θ’ αποτελέσουν και την αφετηρία στο φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., έχουν το πρώτο τους διήμερο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Τα τρία από τα τέσσερα πρωταθλήματα των μεγάλων εθνικών κατηγοριών του πινγκ πονγκ θ’ αρχίσουν στην Ελευσίνα κι αυτό σηματοδοτεί τη σημαντική αλλαγή σε τόπο διεξαγωγής τους: Ότι με την αποχώρηση του αθλήματος από το Φάληρο, τον περασμένο Ιούνιο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν είναι στη νέα σεζόν ο κεντρικός χώρος φιλοξενίας των πρωταθλημάτων, που γίνονται συγκεντρωτικά.

Για την κάλυψη του κενού η ομοσπονδία συμφώνησε με τον ΓΑΣ Ελευσίς και όχι μόνο για αγώνες της, αλλά και για προπονήσεις των προεθνικών μας ομάδων. Εδώ και λίγες ημέρες το εξαιρετικό γυμναστήριο στο παλιό σκοπευτήριο συμπληρώνει τους νέους χώρους προπόνησης των διεθνών αθλητών (μετά την αίθουσα του Άρη Νικαίας από το καλοκαίρι) και το προσεχές Σαββατοκύριακο επανεμφανίζεται και σε αγώνες των εθνικών κατηγοριών. Θα διεξαχθούν εκεί οι τρεις πρώτες αγωνιστικές στην Α1 κατηγορία ανδρών, στην αντίστοιχη των γυναικών, όπως και στην Α2 κατηγορία ανδρών.

Το κλειστό στην Ελευσίνα (σημείο προπόνησης φυσικά όλων των τμημάτων του σωματείου στο άθλημα) επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια και ανανεωμένο σε αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας. Τελευταία φορά έγιναν εκεί συναντήσεις της Α1 ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα του 2019. Συγκεκριμένα στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2019 για την 1η εθνική κατηγορία των ανδρών. Το ίδιο έτος είχε «γραφτεί» στο ίδιο μέρος το φινάλε της Α1 σε άνδρες και γυναίκες για την προηγούμενη περίοδο (17 Μαρτίου 2019) και γενικά μέχρι εκείνα τα χρόνια η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δεν όριζε σπάνια στην Ελευσίνα αγωνιστικές των μεγάλων διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

Για την Α2 φιλοξενήθηκαν τελευταία φορά αναμετρήσεις στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής λίγο καιρό μετά την επιστροφή σε κανονική ροή από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού: Ήταν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 για τις γυναίκες. Πριν από την πανδημία είχαν γίνει αγώνες για την ίδια κατηγορία και με άνδρες, Οκτώβριο και Φεβρουάριο στην περίοδο 2018-2019.

Καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη των πρωταθλημάτων να αναφέρουμε ότι η έναρξη στην Α2 γυναικών θα γίνει στις 26-27/09 στη Φλώρινα και να θυμίσουμε στους ενδιαφερόμενους ότι πληροφορίες για τις κληρώσεις, τις συμμετοχές, τις αγωνιστικές, τα ωράρια κτλ μπορούν να βλέπουν στον ιστότοπο των αγωνιστικών εκδηλώσεων της ΕΦΟΕπΑ στη διεύθυνση https://app.ttscore.io/customer/24.

Να τονιστεί τέλος, ότι στις τρεις δεκαετίες της λειτουργίας του το γυμναστήριο του ΓΑΣ Ελευσίς - Δήμητρα 1972 έχει διεξάγει ποικίλες και πολύ σημαντικές αγωνιστικές δραστηριότητες του αθλήματος. Εκτός από συναντήσεις για τις δύο κορυφαίες εθνικές κατηγορίες συλλόγων, έχει φιλοξενήσει αγώνες Ευρωπαϊκών κυπέλλων ομάδων (λόγω της συμμετοχής του ΓΑΣΕ), ματς της εθνικής ανδρών για το Ευρωπαϊκό Λιγκ, Πανελλήνια πρωταθλήματα με τελικές και προκριματικές φάσεις και βεβαίως αναπτυξιακά ατομικά τουρνουά. Άλλωστε, το μεγάλο του πλεονέκτημα από την αρχή ήταν ότι δημιουργήθηκε με ειδικές προδιαγραφές για την επιτραπέζια αντισφαίριση.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΑΣΕ – Δήμητρα 1972 βρίσκονται πολύ κοντά στην είσοδο στην πόλη από την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Στη διεύθυνση Αθανασίου και Αναστασίου Μουρίκη 130. Πέρα από το κλειστό προπονητήριο διαθέτουν κολυμβητήριο, αίθουσα με όργανα γυμναστικής, άνετες κερκίδες και δωμάτια για ανάπαυση αθλητών.