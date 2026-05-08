Παράλληλα με την αναμέτρηση του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, θα γίνει και αγώνας πάλης ανάμεσα στους Γιώργο Κουγιουμτσίδη και Νταουρέν Κουρουγκλίεβ.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και εκπροσώπων πέντε ομοσπονδιών μαχητικών αθλημάτων. Την ελληνική ομοσπονδία Πάλης εκπροσώπησαν ο αναπληρωτής πρόεδρος Δημήτρης Τραμπάκουλας και ο γενικός γραμματέας και μέλος της ΕΟΕ Ολυμπιονίκης Κωστας Θάνος. Τον συντονισμό της συνάντησης είχε η μάνατζερ της διοργάνωσης Τόνια Φουσέκη και ο match maker Γιώργος Περγιάλης

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός για τη διοργάνωση της βραδιάς της 27ης Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με επίκεντρο την αναμέτρηση του θρύλου της Παγκόσμιας Πυγμαχίας Φλόιντ Μεϊγουέδερ, με τον Iron Mike Μιχάλη Ζαμπίδη.

Σκοπός της συνάντησης σε αυτή την μεγάλη βραδιά, είναι να διεξαχθεί ένα φεστιβάλ, όπου θα αναδειχθούν όλα τα μαχητικά αθλήματα με την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής.

Αιχμή του δόρατος αποτελεί η πάλη, ως κορωνίδα των μαχητικών αθλημάτων, απόλυτα ταυτισμένη με την αρχαία ιστορία της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας μεταξύ δύο κορυφαίων αθλητών πάλης.

Ο Ολυμπιονίκης Νταουρέν Κουρουγκλίεβ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο και εκατομμυρίων θα το παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση.

Ο αγώνας αυτός αναδεικνύει την διαχρονική αξία και την βαρύτητα του αθλήματος στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων και τη δυνατότητα να συμπορεύεται με τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα. Το «Telecom Arena» θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί δύο από τους καλύτερους αθλητές της Πάλης όλων των εποχών που έχουν δοξάσει την Ελλάδα!

Στο περιθώριο της συνάντησης οι εκπρόσωποι της Πάλης πληροφορήθηκαν από τον Νίκο Χαρδαλιά για την εξέλιξη της πορείας της δημιουργίας του αθλητικού κέντρου όπου θα φιλοξενήσει τα αθλήματα της Πάλης, της Πυγμαχίας και του Ταεκβοντό