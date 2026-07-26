Τεντόγλου: «Κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω από τα 8,70μ., χάνω ευκαιρίες»

Τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα 8.66μ. και την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στον Βόλο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μέσα στον αγώνα του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο, έβγαλε δύο φορές άλματα στα 8.66μ., ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα.

Όμως στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ παρουσιάστηκε ανικανοποίητος και εστίασε στο 6ο άλμα του στα 8.64μ., το οποίο χαρακτήρισε «ως ίσως ως το καλύτερο της καριέρας του, αλματάρα!».

Επίσης ξεκαθάρισε πως στόχος του δεν είναι το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά «κάτι πολύ παραπάνω από τα 8.70μ», μιλώντας για τις «χαμένες ευκαιρίες».

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μίλησε για τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Τόκιο, τον Ματία Φουρλάνι, που δεν αγωνίστηκε στο ιταλικό πρωτάθλημα στη Φλωρεντία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, είχα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα, που ήταν με διαφορά το καλύτερο, το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου! Εχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα, έχασα την προσγείωση, ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα!

Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω, στο Μονακό μού βγήκε στην τελευταία προσπάθεια, ίσως σήμερα να το είχα κάνει πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη... Εχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες!

Ναι, ισοφάρισα το πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι είναι κι αυτό, απλά δεν κοιτάω το πανελλήνιο ρεκόρ... Σήμερα δεν κοιτούσα να κάνω καν 8,70μ., κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω, γι' αυτό είμαι λίγο... έτσι και κουράστηκα κιόλας.

Το είχα σήμερα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά αλματάρα και στο 2ο στα 8.66μ. είχα τέλειο πάτημα και νόμιζα πως ήταν άκυρο, τράβηξα το πόδι μου και δεν γέμισα το άλμα, γι' αυτό ήταν 8.66μ. Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα, ένα άλμα που εδώ είναι 8.60μ. σε ένα άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8.30μ.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί, πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω πώς είναι μετά τον τραυματισμό του. Αν δεν είχε τραυματιστεί, θα ήταν ωραία μάχη. Νομίζω ότι στο Μπέρμιγχαμ το 8.50μ. δίνει χρυσό».

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου και αυτός θα είναι ο επόμενος αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου.

