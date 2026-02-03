Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα είναι πλέον γεγονός. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το kickboxing στη χώρα μας, επιστρέφει στην ενεργό δράση για μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ήδη ως ο «αγώνας του αιώνα» για τα εγχώρια δεδομένα.

Ο «Iron Mike», σε ηλικία 45 ετών, είχε προϊδεάσει το κοινό του από τα τέλη Δεκεμβρίου με τη λακωνική, αλλά σημειολογική φράση «Ο θρύλος ξυπνά». Αυτό που τότε φάνταζε ως μια γενική πρόθεση, πήρε επίσημη μορφή: ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον αήττητο θρύλο της πυγμαχίας, Φλόιντ «Money» Μέιγουεδερ. O Μιχάλης Ζαμπίδης, ο θρύλος του kickboxing, είχε αποσυρθεί από το άθλημά του το 2015 μετά τη νίκη επί του Στιβ Μόξον στο ΣΕΦ, ενώ το 2019 σημείωσε μια επιτυχημένη παρουσία σε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία.

Απέναντί του, ο απόλυτος κυρίαρχος των ρινγκ με επίσημο ρεκόρ 50-0. Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ στην τελευταία του επίσημη μάχη το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, έχει διατηρηθεί ενεργός μέσα από αγώνες επίδειξης παγκοσμίου βεληνεκούς.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια παραγωγή παγκόσμιας εμβέλειας και τηλεοπτική κάλυψη που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Δεν πρόκειται απλώς για μια αθλητική αναμέτρηση, αλλά για τη συνάντηση δύο διαφορετικών σχολών και νοοτροπιών, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα της παγκόσμιας μαχητικής κοινότητας.