Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την κατηγορία των 86 κιλών κατέκτησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης!

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν τα κατάφερε στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πάλης, στην κατηγορία των 86 κιλών. Ο Έλληνας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, χάνοντας από τον Ιμπραϊμ Καντίεφ με σκορ 15-4 στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης.

Για να φτάσει ως εκεί, ο Έλληνας παλαιστής πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σε μία κατηγορία, όπου αγωνίστηκε για πρώτη φορά και είχε μόνο ένα αγώνα, καθώς αγωνιζόταν στην κατηγορία των 79 κιλών.

Ο Κουγιουμτσίδης ξεκίνησε από τη φάση των "16", όπου κυριάρχησε του Αρσλάν Μπεγκένιοβ με 14-4. Η κυριαρχία που είχε στο πρώτο ματς συνεχίστηκε στα προημιτελικά και τον ημιτελικό, επικρατώντας με 10-0 των αντιπάλων του.

Στο ματς για την 8άδα υπέταξε τον Μιχαέλ Φόκα Μεχία, ενώ στα ημιτελικά ο Μπόλατ Σακάγιεφ ήταν το... θύμα του νεαρού αθλητή. Στον τελικό, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις τόσο καλές εμφανίσεις για ν' ανέβει τελικά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Στο τρίτο σκαλί ανέβηκαν οι Μπόλατ Σακάγιεφ και Αρσένιι Ντιόεφ.