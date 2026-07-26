Ο Ντάνι Όλμο πέρασε στην αντεπίθεση μετά την απολογία του Ρομπέρτο Αγιάλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μπορεί ο Ρομπέρτο Αγιάλα να προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους μετά τα όσα συνέβησαν στο φινάλε του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, εντούτοις ο Ντάνι Όλμο πέρασε στην αντεπίθεση.

Ο πρωταθλητής κόσμου εξέφρασε την άποψη ότι ο Αργεντινός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν λυπάται στ' αλήθεια για την επίθεσή του προς τον μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ψέματα τα όσα είπε ο συνεργάτης του Λιονέλ Σκαλόνι.

«Κάποιος που ισχυρίζεται ότι λυπάται αλλά δικαιολογεί μια μπουνιά λέγοντας πως ήταν απάντηση σε κάτι που ειπώθηκε, μάλλον δεν λυπάται καθόλου. Λέει ψέματα γιατί δεν του είπα τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Αυτό που μας καθορίζει δεν είναι το λάθος, αλλά το θάρρος να το αποδεχτούμε», ανέφερε ο Όλμο.