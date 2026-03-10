Στη συνέντευξη Τύπου του Μιχάλη Ζαμπίδη ενόψει του αγώνα με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ, αποκαλύφθηκε τι θα συμβεί αν ο Έλληνας κλωτσήσει τον Αμερικανό.

Η μεγάλη επιστροφή του Μιχάλη Ζαμπίδη πλησιάζει, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής στο kickboxing θα αναμετρηθεί με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ στον «αγώνα του αιώνα», που θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

Ο «Iron Mike» επιστρέφει σε ηλικία 45 ετών για αυτή την τεράστια αναμέτρηση που έχει γίνει παγκόσμια είδηση, καθώς ο Αμερικανός πυγμάχος είναι ο απόλυτος σταρ του αθλήματος, όντας αήττητος με ρεκόρ 50-0.

Ενδιαφέρον ωστόσο αποτελεί το τι πρόκειται να συμβεί αν ο Ζαμπίδης κλωτσήσει τον Μέιγουεδερ, καθώς πρόκειται για δυο αθλητές από διαφορετικό είδος. Η απάντηση δόθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Έλληνα σταρ, εκεί όπου αποκαλύφθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο «Iron Mike» εξήγησε πως θα κληθεί να πληρώσει το τεράστιο ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων αν κλωτσήσει ή χτυπήσει με το γόνατο τον αντίπαλό του. Κάπου εκεί ήρθε και η ατάκα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μαριου Ηλιόπουλου, που είναι θαυμαστής του Ζαμπίδη και αναφώνησε «Στο πληρώνω εγώ», δείχνοντας την αγάπη και τη στήριξή του.

Θυμίζουμε πως 10 ημέρες πριν τον αγώνα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ την Πέμπτη (12/3) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση διάθεσης εισιτηρίων για τρεις ώρες μόνο. Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για την επόμενη φάση.