Αήττητη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά στο Μπασάνο της Ιταλίας η Εθνική Παίδων κερδίζοντας (94-73) και την Τουρκία.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Παίδων κυριάρχησε (94-73) της Τουρκίας και ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά στο Μπασάνο της Ιταλίας.

Παρά το καλό ξεκίνημα της ελληνικής ομάδας (10-5, 3’10’’) οι διεθνείς άρχισαν να χάνουν έδαφος σταδιακά με τους Τούρκους να κάνουν την αντεπίθεσή τους, να πλησιάσουν (13-12, 5’13’’) και να μετατρέπουν το 22-17 (9’) σε 22-26 (9’40’’) και 28-41 (14’).

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να παλεύουν για την κάθε φάση και σταδιακά να μειώνουν με τους Σπανό και Σπανούλη (40-46, 18’) και τον Διαμάντη από τα 6,75 να γράφει το 44-48 του ημιχρόνου.

Η Τουρκία διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 28′ της αναμέτρησης, όταν ο Σπανούλης πήγε ως το καλάθι για το 62-62 και ο Αδαμόπουλος έγραψε το 65-65 (29’10”), με τον Ζέρβα να δίνει το προβάδισμα από τη γραμμή (66-65. 29’30”) και τον Αδαμόπουλο να επιστρέφει για το 68-66 της τρίτης περιόδου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Διαμάντη να ευστοχεί σε ένα ακόμη μακρινό σουτ (71-66). Ζέρβας και Χριστοδούλου οδήγησαν την ελληνική ομάδα στο +10 (76-66, 32′) και ο Σασλόγλου ακολούθησε για το 78-66 (32’25”) με ένα σουτ από μέση απόσταση. Ο Μοναμά ευστόχησε για το 85-70 (37′), ο Σπανός ανέβασε τη διαφορά στο +20 (93-73, 38’30”) οδηγώντας την ελληνική ομάδα στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 44-48, 68-66, 94-73.

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης, Διαμάντης 17 (4), Μοναμά 8, Σπανός 20 (1τρ. 11ρ.), Σπανούλης 10, Χριστοδούλου 5, Μπίκης, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 10, Αχινιώτης, Μπάρλος 6, Σασλόγλου 6, Ζέρβας 8.

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

24/7

Τουρκία-Σλοβενία 81-88

Ιταλία-Ελλάδα 74-87

25/7

Σλοβενία-Ελλάδα 74-87

Ιταλία-Τουρκία 65-70

26/7

Ελλάδα-Τουρκία 94-73

21.30 Ιταλία-Σλοβενία.