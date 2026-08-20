Με ευρωπαϊκό... αέρα οι κλήσεις της Team USA για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Σε... ρυθμούς MundoBasket 2027 και η Team USA! Η «Αστερόεσσα» ανακοίνωσε τους 23 παίκτες της προεπιλογής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Κάποιοι εξ' αυτών θα... κοπούν, ωστόσο η επιλογή των παικτών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον αφού υπάρχουν αρκετά γνωστά πρόσωπα, με ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική εμπειρία. Δεσπόζει ο Μάικ Τζέιμς, ο νέος παίκτης της Αναντολού Εφές με την πλούσια καριέρα στη EuroLeague. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στην προεπιλογή για δεύτερο διαδοχικό παράθυρο. Ακολουθεί ο Μπλόσομγκεϊμ, που αποκτήθηκε από την Ντουμπάι BC και ο πρώην αθλητής της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι.

Οι ΗΠΑ φιγουράρουν στην πρώτη θέση του προκριματικού τους ομίλου με 6/6 και -όπως όλα δείχνουν- θα λάβουν μέρος σε άλλο ένα MundoBasket.

Αναλυτικά οι κλήσεις: