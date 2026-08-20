Team USA: Τζέιμς, Νάναλι και Μπλόσομγκεϊμ στις κλήσεις με... φόντο το MundoBasket 2027
Σε... ρυθμούς MundoBasket 2027 και η Team USA! Η «Αστερόεσσα» ανακοίνωσε τους 23 παίκτες της προεπιλογής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
Κάποιοι εξ' αυτών θα... κοπούν, ωστόσο η επιλογή των παικτών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον αφού υπάρχουν αρκετά γνωστά πρόσωπα, με ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική εμπειρία. Δεσπόζει ο Μάικ Τζέιμς, ο νέος παίκτης της Αναντολού Εφές με την πλούσια καριέρα στη EuroLeague. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στην προεπιλογή για δεύτερο διαδοχικό παράθυρο. Ακολουθεί ο Μπλόσομγκεϊμ, που αποκτήθηκε από την Ντουμπάι BC και ο πρώην αθλητής της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι.
Οι ΗΠΑ φιγουράρουν στην πρώτη θέση του προκριματικού τους ομίλου με 6/6 και -όπως όλα δείχνουν- θα λάβουν μέρος σε άλλο ένα MundoBasket.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
- Τζόρνταν Μπελ
- Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ
- Πέδρο Μπράντσο
- Γκάρισον Μπρουκς
- Ντάριους Μπράουν ΙΙ
- Κέβον Χάρις
- Ντιούαν Ερνάντες
- Μάλκολμ Χιλ
- Νέιτ Χίντον
- Μάικ Τζέιμς
- ΝτεΤζόν Τζάρο
- Ντίλον Τζόουνς
- Μπράντον Νάιτ
- Νασίρ Λίτλ
- Ξαβιέ Μουν
- Τζέιμς Νάναλι
- Έλφριντ Πέιτον Τζούνιορ
- Ορλάντο Ρόμπινσον ΙΙ
- Τζέιντεν Σάκλφορντ
- Τάιλερ Σμιθ
- Τέρι Τέιλορ
- Τζερεμάια Τίλμον
- Γκέιμπ Γιορκ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.