Ο Απόστολος Χρήστου σημείωσε τον 3ο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών (52.94) και το απόγευμα της Κυριακής (16/8) καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Απόστολος Χρήστου αν και δεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την παρουσία του, δεν είχε προβλήματα για να πάρει την πρόκριση στον τελικό στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, που θα γίνει την Κυριακή (16/8, 20:06).

Ο 30χρονος ολυμπιονίκης, αγωνιζόμενος στη 2η και πιο γρήγορη σειρά των ημιτελικών πήρε την 3η θέση σε αυτή και την 3η στο σύνολο με 52.94, κολυμπώντας πιο αργά από τον πρωινό προκριματικό, όταν με 52.73 ήταν ο καλύτερος όλων.

Όπως και να έχει ο Απόστολος Χρήστου θα μπει στον τελικό με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο αγώνισμα από το Βελιγράδι, στοχεύοντας στο 8ο μετάλλιό του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η οκτάδα του τελικού

1.Γκεόργκι Ιακόβλεφ (Ρωσία) 52.89

2.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 52.94

3.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 52.94

4.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 53.12

5.Γιοχάν Ντοϊέ-Μπρουάρ (Γαλλία) 53.16

6.Μέουν Τομάκ (Γαλλία) 53.17

7.Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.21

8.Κσάβερι Μάσιουκ (Πολωνία) 53.24



Η Δαμασιώτη 11η στα 200μ. πεταλούδα

Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφερε να φθάσει στα αγωνιστικά επίπεδα που θα ήθελε, έτσι ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στα 200μ. πεταλούδα.

H 23χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 στο αγώνισμα πέρυσι στο Σάμοριν, μπήκε στον ημιτελικό με τα 2:11.92 από τον προκριματικό, βελτιώθηκε στα 2:11.06, όμως δεν ήταν αρκετό να τις δώσει ένα εισιτήριο πρόκρισης, η Δαμασιώτη κατετάγη στην 11η θέση, με την οκτάδα του τελικού να κλείνει στα 2:09.25 υπέρ της Βελγίδας, Σάρα Ντουμόν.

