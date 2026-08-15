Τι δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Τα συναισθήματα ξεχείλιζαν στα λόγια του Απόστολου Σίσκου, φορώντας στο στήθος του το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Μιλώντας μετά την απονομή στην ΕΡΤ 2 Σπορ, ο Σίσκος είπε: «Αυτό το μετάλλιο είναι πιο όμορφο και από τα 200μ. ύπτιο, στο ύπτιο με την πίεση που υπήρχε δεν κατάλαβα τι έγινε, τώρα σε αυτό απόλαυσα σε όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο, ήταν φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν, είναι μια στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.

Όταν είδα το φωτοκύτταρο στον βατήρα, δεν το πίστευα ότι κατέκτησα μετάλλιο. Το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Η παρουσία μου εδώ θα μου δώσει μεγαλύτερη δύναμη, κίνητρο, θα πρέπει πλέον να με φοβούνται, θέλω να συνεχίσω να είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους».

«Της Παναγίας σήμερα, έφερα το μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες»

Σε δηλώσεις αμέσως μετά τον τελικό, ο Απόστολος Σίσκος αφιέρωσε τη διάκρισή του στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη.

«Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω».