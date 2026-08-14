Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Η Βασιλάκη στην 7η θέση στα 1.500μ. ελεύθερο στο Παρίσι
Η Άρτεμις Βασιλάκη είδε την κούραση να την καταβάλει στον τελικό στα 1.500μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, τερματίζοντας στην 7η θέση με 16:21.26.
Η 20χρονη έχοντας κάνει δύο κούρσες στα 800μ., πετυχαίνοντας πανελλήνια ρεκόρ και τον προκριματικό στα 1,500μ. ελεύθερο, όπου έφθασε στο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ των 16:13.81, στον τελικό έδειξε φανερά τα σημάδια της κούρασης.
Η Ιταλίδα, Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε το 10ο χρυσό της μετάλλιο στα ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (τέταρτο στα 1.500μ.), πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 15:46.22. Το βάθρο ήταν πανομοιότυπο με εκείνο των 800μ., καθώς οι Γερμανίδες Ιζαμπελ Γκόζε και Μάγια Βέρνερ πήραν και πάλι τη δεύτερη και την τρίτη θέση, με 15:49.31 και 15:52.50 αντίστοιχα.
Η Παυλοπούλου πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή ατομική
Γλυκόπικρη γεύση άφησε για τη Νικόλ Παυλοπούλου η συμμετοχή της στα ημιτελικά στα 200μ. μικτή ατομική. Με 2:12.51 βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ των 2:13.14 που είχε πετύχει τον Ιούνιο στο «Σέτε Κόλι» της Ρώμης, όμως πήρε τη 10η θέση.
Η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο χαμηλά, με τη Βελγίδα Ρους Βανοτερντάικ να προκρίνεται με 2:12.07, ενώ ταχύτερη όλων ήταν η Βρετανή Αμπι Γουντ με 2:09.99.
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